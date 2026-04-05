Ethereum şu an 2.050 dolar civarında seyrediyor. Tüm zamanların zirvesi olan 4.951 dolardan bu yana yüzde 58 geride. Piyasa iki ayrı kampa bölünmüş durumda: Teknik göstergeler satışı işaret ederken boğalar yapısal argümanlarla ısrar ediyor. Hangisi haklı?

TEKNİK TABLO NEREDEYSE TAMAMEN KIRMIZI

3 Nisan itibarıyla Ethereum’u takip eden 29 teknik göstergeden 29’u bearish sinyal veriyor, yalnızca 1 tanesi boğa yönünde. RSI 48-49 bandında nötr bölgede seyrediyor. Kısa vadeli görünüm baskılı. 200 günlük hareketli ortalama 3.138 dolar seviyesinde bulunuyor, bu mevcut fiyatın çok üzerinde. Bu fark, uzun vadeli düşüş trendinin hâlâ baskın olduğuna işaret ediyor.

ETF ÇIKIŞLARI BEŞ AY SÜRDÜ, SONRA BİR İŞARET GELDİ

Mart ayı, Ethereum spot ETF’lerinde art arda beşinci ay net çıkışla kapandı. Beş aylık süreçte toplam 2,4 milyar dolar çıkış gerçekleşti. Ancak 2 Nisan’da tablo tersine döndü: ETF girişleri pozitife geçti, borsa rezervleri yılın en düşük seviyesine indi. ETH aynı gün yüzde 1,8 yükselerek 2.143 dolara çıktı.

KURUMLAR ÇEKİLİYOR MU, YOKSA STRATEJİ Mİ DEĞİŞTİRİYOR?

BlackRock’un ETHA fonundan geçen hafta 285 milyon dolar çıkış yaşandı. Ancak aynı kurumun getiri sunan Ethereum ETF’ine (ETHB) 141 milyon dolar giriş oldu. Bu hareket kurumların Ethereum’dan çıkmadığını, sadece getiri sunan ürünlere geçtiğini gösteriyor. Ethereum’un günlük işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 26 artarak 2,27 milyon işleme ulaştı.

BOĞALARIN ARGÜMANI: 2.292 DOLAR KIRILIRSA HER ŞEY DEĞİŞİR

Boğalar için kritik seviye 2.292 dolar. Bu direncin kararlı bir şekilde kırılması halinde 2.400-2.500 dolar bandı hedeflenebilir. Büyük cüzdan sahiplerinin her dipte birikim yaptığı gözlemleniyor, bu da uzun vadeli güven işareti olarak değerlendiriliyor.

Nisan-Haziran döneminde makro ortam ve ETF girişleri desteklerse ETH 2.150-2.300 dolar bandına yükselebilir. 200 günlük hareketli ortalama olan 2.059 dolar ise kritik boğa-ayı çizgisi olarak öne çıkıyor: Bu seviyenin üzerinde tutunulması 3.000 dolar hedefini açık tutarken, 1.900 doların altına kırılış 1.700 dolara kadar gerileme riskini beraberinde getiriyor.

AŞAĞI SENARYO DA MASADA

ETF çıkışları ve kaldıraçlı pozisyon tasfiyesi duyarlılığın ne kadar kırılgan olduğunu ortaya koydu. 2.000 dolar altında kapanış gelirse bir sonraki güçlü destek 1.750-1.850 dolar bandına çekiliyor. Yükseliş trendinin yeniden kurulabilmesi için 2.100 doların geri kazanılması şart.

Özetle Ethereum tam bir kavşakta. Teknik göstergeler neredeyse oybirliğiyle baskıya işaret ederken ETF girişlerinde ilk toparlanma sinyali geldi ve kurumlar strateji değiştiriyor. 2.292 dolar direnci önümüzdeki günlerin en kritik noktası. Kırılırsa tablo hızla değişebilir; kırılamazsa baskı sürer.

