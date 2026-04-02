Kripto dünyası bir kez daha dev bir güvenlik açığıyla sarsıldı. Drift Protocol’e yönelik saldırı, kısa sürede milyonlarca dolarlık varlığın platformdan çıkmasına neden oldu. Zincir üstü veriler, saldırganların sistemdeki bir zafiyeti kullanarak fonlara eriştiğini ve bu varlıkları farklı cüzdanlara dağıttığını gösteriyor.

Olayın arkasında akıllı kontrat tarafında bir açık ya da fiyat verisi sağlayan oracle sisteminin manipüle edilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Teknik detaylar henüz netleşmese de saldırının oldukça sofistike olduğu yorumları yapılıyor.

Piyasada Şok Etkisi Yarattı

Yaklaşık 285 milyon dolarlık kayıp, DeFi tarafında son dönemin en büyük saldırılarından biri olarak değerlendiriliyor. Bu büyüklükte bir hack vakası, sadece ilgili platformu değil, genel kripto piyasasındaki güven algısını da doğrudan etkiliyor.

https://x.com/DriftProtocol/status/2039417136729227425

Haberi alan yatırımcılar özellikle merkeziyetsiz finans projelerinde yeniden risk sorgulamasına giderken, bazı tokenlarda satış baskısının arttığı görüldü. Piyasada kısa sürede “güven krizi” havası oluştu.

Platformdan Açıklama Geldi

Drift Protocol ekibi saldırıyı doğrularken, sistemdeki işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Ekip, açığın kaynağını tespit etmek için çalışmaların sürdüğünü ve kullanıcı varlıklarının durumunun detaylı şekilde incelendiğini belirtti.

Yaşanan gelişmenin ardından platform tarafında güvenlik önlemlerinin artırılacağı ve olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ifade ediliyor.

DeFi Gerçeği Yine Değişmedi

Son yıllarda DeFi projelerinde yaşanan büyük hack vakaları, sistemin en zayıf noktasının hâlâ güvenlik olduğunu gösteriyor. Yüksek getiri potansiyeliyle öne çıkan bu ekosistem, aynı zamanda ciddi riskleri de beraberinde taşıyor.

Bu son olay, kripto yatırımcılarına bir kez daha aynı soruyu hatırlattı:

Kazanç mı daha büyük, yoksa risk mi?