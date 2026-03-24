Kripto para piyasalarında gözler tamamen ABD Merkez Bankası’na (Fed) çevrilmiş durumda. Piyasa verilerine göre Fed’in faizleri sabit bırakma ihtimali %98,9 seviyesine yükselirken, bu durum yatırımcılar arasında “bekle-gör” havasını güçlendirdi.

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararı 29 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Fed kararını saat 21.00'de duyuracak.

Son dönemde Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıkların hareketlerinin, klasik piyasalara benzer şekilde makro gelişmelere duyarlı hale geldiği görülüyor. Özellikle faiz politikası, enflasyon verileri ve merkez bankası yönlendirmeleri kripto piyasasında yön tayin eden ana faktörler arasında yer alıyor.

KRİPTODA YÖNÜ ARTIK FED BELİRLİYOR

Uzmanlara göre düşük faiz ortamı riskli varlıkları desteklerken, yüksek faiz politikası kripto piyasasında baskı yaratıyor. Bu nedenle Fed’in faizleri sabit tutması kısa vadede piyasada sınırlı bir rahatlama yaratabilir ancak güçlü bir yükseliş için faiz indirim sinyalleri kritik önem taşıyor.

Analistler, Fed’in mevcut politikayı sürdürmesi halinde kripto piyasasında yatay ve dalgalı bir seyir görülebileceğini, asıl yükselişin ise gevşeme adımlarıyla başlayabileceğini ifade ediyor.

MEMECOIN CEPHESİNDE HAREKETLİLİK SÜRÜYOR

Öte yandan piyasanın riskli tarafında yer alan memecoin projelerinde ilgi devam ediyor. “Maxi Doge” adlı projenin ön satış sürecinde yaklaşık 5 milyon dolara yaklaşan fon toplaması, yatırımcıların yüksek riskli ancak potansiyel getirisi yüksek projelere olan ilgisinin sürdüğünü gösterdi.

Genel tabloya bakıldığında kripto piyasası için en önemli eşik Fed’den gelecek olası faiz indirimi sinyali olarak öne çıkıyor. Bu tür bir adımın, piyasada yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

