ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "son derece sert bir darbe" indirileceğine dair açıklamaları, perşembe günü petrol fiyatlarında yeni bir ralli başlattı.

ICBC Yatırım tarafından yayımlanan günlük nota göre, enerji fiyatlarındaki bu tırmanış Türkiye’nin makroekonomik dengelerini doğrudan etkileme potansiyeline sahip.

Kurumun analizine göre ham petrol fiyatlarında yaşanacak her yüzde 10'luk artış, tüketici enflasyonuna (TÜFE) yaklaşık 100 baz puanlık ek bir yük getiriyor.

"ÖRTÜLÜ" ARTIŞTAN "RESMİ" ARTIŞA GEÇİŞ BEKLENTİSİ

TCMB, geçtiğimiz mart ayında piyasayı yüzde 37 olan politika faizi yerine yüzde 40 ile fonlayarak "örtülü" bir sıkılaşma adımı atmıştı.

Ancak ICBC Yatırım, petrol şoku ve enflasyonist beklentiler ışığında, bu durumun nisan ayı toplantısında resmiyete dökülmesini bekliyor.

Kurumun öngörüsü, politika faizinin doğrudan yüzde 40 seviyesine çekileceği yönünde.

YIL SONU TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Diğer nokta ise piyasa beklentilerindeki değişim oldu. ICBC Yatırım, artan enerji maliyetleri ve enflasyon görünümündeki bozulma nedeniyle daha önce yüzde 30-31 bandında olan piyasa yıl sonu politika faizi tahmininin yüzde 35 seviyelerine kadar yükseleceğini öngördü.

PİYASALARIN GÖZÜ NİSAN TOPLANTISINDA

Analistler, petrol fiyatlarındaki oynaklığın devam etmesi durumunda TCMB'nin para politikası duruşunu daha da sertleştirebileceğini vurguluyor.

Enerji ithalatçısı konumunda olan Türkiye için petrol fiyatlarındaki her yükseliş hem cari açık hem de fiyat istikrarı açısından kritik bir risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor.