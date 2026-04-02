Rus hükümeti, benzin ihracat kısıtlamalarının petrol ürünlerinin doğrudan üreticilerini de kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan açıklamada, 31 Temmuz'a kadar sürecek benzin ihracat yasağına ilişkin ilave karara yer verildi.

Yasağın petrol ürünlerinin doğrudan üreticilerini de kapsayacağına işaret edilen açıklamada, "Bu karar, yüksek mevsimsel talep ve tarım dönemlerinde iç yakıt piyasasındaki istikrarı korumak amacıyla ve ayrıca Orta Doğu'daki mevcut jeopolitik durum nedeniyle dünya petrol fiyatlarındaki artışa bağlı olarak alınmıştır." ifadesine yer verildi.

HÜKÜMETLER ARASI ANLAŞMALAR KAPSAMINDAKİ SEVKİYATA UYGULANMAYACAK

Açıklamada, yasağın uluslararası hükümetler arası anlaşmalar kapsamındaki sevkiyata uygulanmayacağı kaydedildi.

Rusya iç piyasadaki istikrarı korumak için çeşitli akaryakıt türlerine zaman zaman ihracat yasağı uyguluyor.

Dünyanın en büyük petrol ürünleri üreticilerinden Rusya’nın geçen yıl yaklaşık 5 milyon ton benzin ürettiği tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
Google Haberler