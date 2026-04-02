Google Haberler

Haftanın dördüncü işlem gününe girerken, İş Yatırım tarafından paylaşılan güncel "yabancı oranları" raporu piyasalardaki hareketliliği gözler önüne serdi. Borsa İstanbul’daki genel yabancı payı günlük 0.12 puanlık sınırlı bir yükselişle yüzde 35.75 seviyesine ulaştı.

Günlük bazda bakıldığında yabancı yatırımcıların alım tarafında en çok iştah gösterdiği hisse EMPAE oldu. Onu takip eden hisseler ise şöyle sıralandı:

• EMPAE: 7.93 bps
FORMT: 4.72 bps
ICUGS: 2.89 bps

Buna karşın, BIGTK (-6.69 bps), ESCAR (-5.61 bps) ve SVGYO (-2.31 bps) yabancı payının en çok azaldığı kağıtlar olarak dikkat çekti.

Borsa İstanbul da yabancıların en çok alıp sattığı hisseler, Görsel 1

8 GÜNDÜR ARALIKSIZ ARTIYOR

Kısa vadeli dalgalanmaların aksine, bazı hisselerde yabancı girişinin kemikleştiği görülüyor. Özellikle 5 hisse, tam 8 işlem günüdür yabancı payını kesintisiz artırarak pozitif bir ayrışma sergiledi:

• BMSTL
• KRPLS
• LYDHO
• VERUS
• YGGYO

Borsa İstanbul da yabancıların en çok alıp sattığı hisseler, Görsel 2

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcının çıkış yönlü pozisyon aldığı ve 8 gündür yabancı oranının sürekli gerilediği hisseler ise piyasanın "dikkatle izlenmesi gerekenler" listesinde yer alıyor. Bu grupta sanayi ve yatırım devlerinin olması göze çarpıyor:

AGHOL
• ALCAR
• BMSCH
ECILC
• EGEEN

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 292 12.592.190.120,00 % -1.77 18:10
TUPRS 260 10.296.360.985,50 % 1.36 18:10
KTLEV 81.2 7.478.524.908,00 % 0.06 18:10
ASELS 342 7.366.495.909,25 % 1.48 18:10
ISCTR 13.1 6.579.940.894,78 % -1.65 18:10
Tüm Hisseler

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

enpara
