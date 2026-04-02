Günlük bazda bakıldığında yabancı yatırımcıların alım tarafında en çok iştah gösterdiği hisse EMPAE oldu. Onu takip eden hisseler ise şöyle sıralandı:

• EMPAE: 7.93 bps

• FORMT: 4.72 bps

• ICUGS: 2.89 bps

Buna karşın, BIGTK (-6.69 bps), ESCAR (-5.61 bps) ve SVGYO (-2.31 bps) yabancı payının en çok azaldığı kağıtlar olarak dikkat çekti.

8 GÜNDÜR ARALIKSIZ ARTIYOR

Kısa vadeli dalgalanmaların aksine, bazı hisselerde yabancı girişinin kemikleştiği görülüyor. Özellikle 5 hisse, tam 8 işlem günüdür yabancı payını kesintisiz artırarak pozitif bir ayrışma sergiledi:

• BMSTL

• KRPLS

• LYDHO

• VERUS

• YGGYO

SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR

Yabancı yatırımcının çıkış yönlü pozisyon aldığı ve 8 gündür yabancı oranının sürekli gerilediği hisseler ise piyasanın "dikkatle izlenmesi gerekenler" listesinde yer alıyor. Bu grupta sanayi ve yatırım devlerinin olması göze çarpıyor:

• AGHOL

• ALCAR

• BMSCH

• ECILC

• EGEEN

Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.