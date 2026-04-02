Haftanın dördüncü işlem gününe girerken, İş Yatırım tarafından paylaşılan güncel "yabancı oranları" raporu piyasalardaki hareketliliği gözler önüne serdi. Borsa İstanbul’daki genel yabancı payı günlük 0.12 puanlık sınırlı bir yükselişle yüzde 35.75 seviyesine ulaştı.
Günlük bazda bakıldığında yabancı yatırımcıların alım tarafında en çok iştah gösterdiği hisse EMPAE oldu. Onu takip eden hisseler ise şöyle sıralandı:
• EMPAE: 7.93 bps
• FORMT: 4.72 bps
• ICUGS: 2.89 bps
Buna karşın, BIGTK (-6.69 bps), ESCAR (-5.61 bps) ve SVGYO (-2.31 bps) yabancı payının en çok azaldığı kağıtlar olarak dikkat çekti.
8 GÜNDÜR ARALIKSIZ ARTIYOR
Kısa vadeli dalgalanmaların aksine, bazı hisselerde yabancı girişinin kemikleştiği görülüyor. Özellikle 5 hisse, tam 8 işlem günüdür yabancı payını kesintisiz artırarak pozitif bir ayrışma sergiledi:
• BMSTL
• KRPLS
• LYDHO
• VERUS
• YGGYO
SATIŞ BASKISI SÜRÜYOR
Yabancı yatırımcının çıkış yönlü pozisyon aldığı ve 8 gündür yabancı oranının sürekli gerilediği hisseler ise piyasanın "dikkatle izlenmesi gerekenler" listesinde yer alıyor. Bu grupta sanayi ve yatırım devlerinin olması göze çarpıyor:
• AGHOL
• ALCAR
• BMSCH
• ECILC
• EGEEN
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.