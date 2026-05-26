İşlem görmeye başladığı üçüncü günde de yatırımcıların yoğun alım ilgisiyle karşılaşan hisse senedi, kısa sürede yüzde 9,92’lik artış kaydederek 59,85 TL tavan fiyata yükseldi.

45,00 TL fiyattan halka arz edilerek borsaya adım atan EKDMR, endeksteki satış baskısına rağmen güçlü alıcı kitlesini korumayı başardı.

27 LOTU OLAN YATIRIMCININ KARI NE DURUMDA?

Halka arz dağıtım sonuçlarına göre hesaplarına maksimum 27 lot düşen bireysel yatırımcıların, hissenin üçüncü tavan günündeki portföy değişimi ve net kâr durumu şu şekilde şekillendi:

Başlangıç Varlığı: 27 Lot x 45,00 TL = 1.215,00 TL

Üçüncü Gün Güncel Değeri: 27 Lot x 59,85 TL = 1.615,95 TL

Üç Günlük Net Kar: +400,95 TL

TAHTAYA DENİZ YATIRIM ÖNCÜLÜK EDİYOR

EKDMR’nin üçüncü işlem gününde tavan serisini korumasını sağlayan seans içi Aracı Kurum Dağılımı (AKD) verileri de netleşti. İlk 5 kurumun toplamda 730.996 lotluk işlem hacmine ulaştığı ve 594.624 lot net alım ile tahtayı karşıladığı dakikalarda alıcılara öncülük eden kurumlar şöyle sıralandı:

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.: 323.961 Net Lot | Dağılım: %38,493 | Maliyet: 59,850 TL

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 115.800 Net Lot | Dağılım: %13,759 | Maliyet: 59,850 TL

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 66.233 Net Lot | Dağılım: %7,870 | Maliyet: 59,850 TL

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 48.464 Net Lot | Dağılım: %5,758 | Maliyet: 59,850 TL

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.: 40.166 Net Lot | Dağılım: %4,772 | Maliyet: 59,850 TL

Diğer Kurumlar: 246.997 Net Lot | Dağılım: %29,348

