Mart ayında perakende fiyatı en çok artan ürün yüzde 55,94 gibi rekor bir oranla patlıcan oldu. Gıda grubundaki bu yükselişi diğer taze sebzeler ve ulaşım kalemleri izledi.

Fiyatı En Çok Artan İlk 4 Ürün:

• Patlıcan: yüzde 55,94

• Kıvırcık Salata: yüzde 45,46

• Uçak Bileti: yüzde 45,21

• Dolmalık Biber: yüzde 40,15

Ayrıca sivri biber ve çarliston biber gibi sebzelerin yanı sıra; akaryakıt (dizel yüzde 23,99) ve sağlık harcamalarındaki (ilaç yüzde 21,94) artışlar dikkat çekti.

SEYAHAT ETMEK VE ISINMAK DAHA MALİYETLİ

Sadece gıda değil, hizmet sektöründe de ciddi bir hareketlilik gözlendi. Mart ayında uçak biletlerindeki dev artışın yanı sıra, şehirlerarası otobüs biletleri de yüzde 21,02 oranında zamlanarak vatandaşın cebini yaktı.

Taze fasulye, ıspanak ve karnabahar gibi mevsim sebzeleri de yükseliş trendini sürdüren diğer kalemler arasında yer aldı.

AYIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRENİ: SALATALIK VE KABAK

Piyasalardaki genel artış eğiliminin aksine, 38 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Mart ayının en çok ucuzlayan ürünü, fiyatı yüzde 26,50 oranında gerileyen salatalık oldu.

Fiyatı En Çok Düşen Ürünler:

• Salatalık: -yüzde 26,50

• Kabak: -yüzde 16,25

• Altın Mücevherat: -yüzde 11,58

Gıda tarafında çilek, limon ve balık fiyatlarında gerileme görülürken; gıda dışı kalemlerde günlük araç kiralama, defter ve kombi fiyatları mart ayını düşüşle kapatan kalemler arasında dikkat çekti.