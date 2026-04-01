İstanbul Ticaret Odası (İTO), İTO 2023=100 bazlı İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi ile Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nin mart ayı verilerini açıkladı.

Buna göre kentte, martta bir önceki aya kıyasla perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 2,97, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 1,54 arttı. Geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı perakende fiyatlarda yüzde 37,68 olarak gerçekleşirken toptan fiyatlarda yüzde 18,92 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ ULAŞTIRMA HARCAMALARI GRUBUNDA

İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi'ndeki artış oranı martta bir önceki aya göre en yüksek yüzde 5,14 ile ulaştırma harcamaları grubunda görüldü. Onu yüzde 4,72 ile "sağlık", yüzde 4,59 ile "alkollü içecekler ve tütün", yüzde 2,94 ile "ev eşyası", yüzde 2,92 ile "haberleşme", yüzde 2,89 ile "gıda ve alkolsüz içecekler" ile "eğlence ve kültür", yüzde 2,16 ile "konut", yüzde 1,89 ile "çeşitli mal ve hizmetler", yüzde 1,42 ile "lokanta ve oteller", yüzde 1,26 ile "giyim ve ayakkabı", yüzde 0,7 ile "eğitim" harcamaları grubu izledi.

İstanbul'da mart ayı fiyat indeksinin belirlenmesinde ulaştırma harcamaları grubunda yer alan akaryakıt ürünlerinde jeopolitik etkilerle yaşanan artışlar ile bu yükselişlere bağlı bazı ürün ve hizmetlerdeki yukarı yönlü fiyat değişimleri etkili oldu.

Alkollü içecekler ve tütün harcamalarında bir önceki aydan sarkan değişim etkisi, gıda ve alkolsüz içeceklerde kış mevsim etkisinin sürmesi, sağlık harcamalarında kamu kaynaklı fiyat düzenlemeleri ile diğer harcama gruplarında piyasa koşullarına bağlı olarak izlenen fiyat değişimleri de etki etti.

TOPTAN EŞYADA EN YÜKSEK ARTIŞ GIDA MADDELERİNDE

Martta bir önceki aya göre toptan eşya fiyatlarının en çok arttığı grup yüzde 3,65 ile "gıda maddeleri" olurken onu yüzde 2,8 ile "yakacak ve enerji maddeleri", yüzde 1,91 ile "inşaat malzemeleri", yüzde 0,73 ile "madenler" izledi.

"İşlenmemiş maddeler" grubunda yüzde 0,13, "kimyevi maddeler"de yüzde 6,9 azalış gözlenirken "mensucat" grubunda herhangi bir değişim yaşanmadı.

Yıllık artış ise inşaat malzemelerinde yüzde 34,61, gıdada yüzde 26,78, madenlerde yüzde 24,45, mensucatta yüzde 22,46, yakacak ve enerjide yüzde 20,72, işlenmemiş maddelerde yüzde 16,17, kimyevi maddelerde ise yüzde 13,43 oldu.