Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre LPG litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam yapıldı.

Bu artış, otogaz grubunda tek seferde yapılan en yüksek zamlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Dün (1 Nisan) itibarıyla motorin grubuna da 2 lira 52 kuruşluk bir zam yansıtılmıştı. Benzin fiyatlarında ise bugün için bir değişiklik beklenmiyor.

2 NİSAN 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.60 TL

Motorin litre fiyatı: 77.47 TL

LPG litre fiyatı: 34.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 62.45 TL

Motorin litre fiyatı: 77.32 TL

LPG litre fiyatı: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.57 TL

Motorin litre fiyatı: 78.60 TL

LPG litre fiyatı: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.85 TL

Motorin litre fiyatı: 78.87 TL

LPG litre fiyatı: 34.79 TL