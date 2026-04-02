Akaryakıt piyasasında hareketli günler devam ediyor. 1 Nisan'da motorine gelen zammın ardından, 2 Nisan 2026 itibarıyla bu kez LPG (otogaz) fiyatlarında tarihi bir artış yaşandı. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yukarı yönlü seyir, pompa fiyatlarına doğrudan yansımayı sürdürüyor. İşte 2 Nisan 2026 Perşembe günü itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları…
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre LPG litre fiyatına 4 lira 27 kuruş zam yapıldı.
Bu artış, otogaz grubunda tek seferde yapılan en yüksek zamlardan biri olarak kayıtlara geçti.
Dün (1 Nisan) itibarıyla motorin grubuna da 2 lira 52 kuruşluk bir zam yansıtılmıştı. Benzin fiyatlarında ise bugün için bir değişiklik beklenmiyor.
2 NİSAN 2026 GÜNCEL POMPA FİYATLARI
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.60 TL
Motorin litre fiyatı: 77.47 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.45 TL
Motorin litre fiyatı: 77.32 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.57 TL
Motorin litre fiyatı: 78.60 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.85 TL
Motorin litre fiyatı: 78.87 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL