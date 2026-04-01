ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin soruya dikkat çeken bir zamanlama verdi. Trump, "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz."dedi.

Beyaz Saray'da düzenlenen başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran'daki gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

"İRAN'DA REJİM DEĞİŞİKLİĞİNİ ÇOKTAN GERÇEKLEŞTİRDİK"

İran'da lider kadronun etkisiz hale getirildiğini ve bunun "Rejim değişikliği" anlamına geldiğini öne süren Trump, "İran'da rejim değişikliğini çoktan gerçekleştirdik. Bir rejimi devirdik, sonra ikinci rejimi de devirdik. Şimdi çok farklı bir grup insan var. Bence çok daha makuller, çok daha az radikaller." ifadelerini kullandı.

İRAN SAVAŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Trump, ABD'nin İran'daki askeri varlığının süresine ilişkin soruya ise "Sanırım iki ya da üç hafta içinde. Sonra oradan çekileceğiz." yanıtını yineledi.

Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatına da değinen Trump, ABD'nin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını savundu. "Çok yakında oradan (İran'dan) ayrılacağız. Fransa ya da başka bir ülke petrol ya da doğal gaz almak isterse, Hürmüz Boğazı'ndan geçip oraya doğru gidecekler ve kendi başlarının çaresine bakabilecekler. Bizim bununla bir ilgimiz yok." dedi.

ABD'nin temel hedefinin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek olduğunu belirten Trump, bu amaca ulaşıldığını iddia ederek Tahran yönetiminin artık nükleer silaha sahip olamayacağını ileri sürdü.