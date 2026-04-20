Okyanustan toplanan balina kusmuğu ambergris, lüks parfümlerde sabitleyici olarak kullanılıyor. Kilogramı 65.000 dolara ulaşan bu madde, Türkiye'nin ithal ettiği parfüm hammaddeleri arasında en pahalısı.

OKYANUSUN EN DEĞERLİ ATIĞI

Sperm balinalarının sindirim sisteminde oluşan ambergris, yıllarca okyanus sularında sürüklenerek kimyasal dönüşüm geçiriyor. Başlangıçta keskin ve nahoş bir kokuya sahip olan bu madde, zamanla tatlı, topraksı ve miskli bir aromaya bürünüyor. Bu dönüşüm ne kadar uzun sürerse, maddenin değeri o kadar artıyor.

PARFÜM ENDÜSTRİSİ NEDEN BU KADAR DEĞER VERİYOR?

Ambergisin parfümcülükteki işlevi sadece koku katmak değil. İçeriğindeki ambrein bileşiği, diğer koku moleküllerinin cilt üzerinde çok daha uzun süre kalmasını sağlayan doğal bir sabitleyici olarak görev yapıyor. Gucci ve Dior gibi lüks markalar geçmişte bu maddeyi formüllerinde kullandı. Günümüzde sentetik alternatifler yaygınlaşmış olsa da doğal ambergris piyasadaki prestijini koruyor.

KİLOGRAMI ALTININ YARISINA YAKIN

Ambergisin kaliteli örnekleri kilogramda 40.000 ila 65.000 dolar arasında işlem görüyor. İstisnai kalitedeki beyaz ve gri parçalar ise 120.000 dolara kadar çıkabiliyor. Karşılaştırma için: altının kilogramı bugün itibarıyla yaklaşık 154.000 dolar seviyesinde bulunuyor.

SAHİL BULGUSUNDAN MİLYONLUK SERVET

2016 yılında Umanlı üç balıkçı, 80 kilogramlık bir ambergris parçası buldu. Piyasa değerinin neredeyse 3 milyon dolara ulaştığı tahmin edilen bu parça, maddenin ne denli büyük servetlere kapı aralayabileceğini gözler önüne serdi. Ancak ABD başta olmak üzere birçok ülkede ambergris alım satımı yasal değil; nesli tehlike altındaki balinalardan elde edildiği gerekçesiyle koruma kapsamında tutuluyor.

Takip Edilecek Veri: Sentetik ambroxan kullanımının artmasıyla doğal ambergrisin piyasa fiyatının nasıl seyredeceği, lüks parfüm endüstrisinin 2026 hammadde tercihleri.

Bu içerik kamuya açık uluslararası kaynaklara dayanılarak derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.