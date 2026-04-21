Bankanın Döviz ve Emtia Stratejisti Rodolphe Bohn imzalı analize göre Fed’in faiz indirimine gitmediği bir senaryoda bile altın; küresel mali riskler, artan borç yükü ve stagflasyon endişeleriyle güçlü kalmaya devam edecek.

Bohn, düşüşün altının "güvenli liman" özelliğini yitirmesinden değil, yatırımcıların nakit ihtiyacını karşılamak için altın satması ve doların birincil sığınak olarak görülmesinden kaynaklandığını belirtti.

Ancak uzman, piyasaların istikrar kazanmasıyla altının hızla toparlanma eğilimine girdiğinin altını çiziyor.

Kaynak: Bloomberg



PETROL VE ALTIN ARASINDAKİ KORELASYON DEĞİŞİYOR

Raporda, petrol ve altın arasındaki geleneksel bağın son dönemde zayıfladığı vurgulanıyor.

Normal şartlarda pozitif korelasyon izleyen bu iki emtia, Orta Doğu’daki arz şokuyla farklı yönlere savruldu.

• Doların Yükselişi: Hem altına hem petrole baskı kurarken, arz endişeleri petrolü yukarıda tuttu.

• Sınırlı Tepki: Bohn, mevcut ekosistemde petrol fiyatlarındaki her artışın altın fiyatlarını otomatik olarak tetiklemeyebileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Kaynak: Tradingview



FAİZ DESTEĞİ YOK ANCAK "STAGFLASYON" KAPIDA

HSBC, Fed’in 2026 ve 2027 yılları boyunca politika faizlerini değiştirmemesini bekliyor.

Yüksek reel getirilerin altının getirisiz yapısı üzerinde bir engel teşkil edebileceğini belirten Bohn, asıl itici gücün makroekonomik riskler olacağını ifade etti:

"Fed'den bir faiz desteği beklemesek de inatçı enflasyon ve ekonomik büyümeye yönelik tehditler (stagflasyon), altın talebini canlı tutacaktır."

MERKEZ BANKALARI VE BORÇ KRİZİ DESTEĞİ

Altının orta ve uzun vadeli görünümünü pozitif kılan temel unsurlar ise şöyle sıralanıyor:

• Devasa Bütçe Açıkları: ABD borcunun 2025'te GSYİH'nin yüzde 100'üne ulaşacağı tahmini ve artan savunma harcamaları, yatırımcıları finansal istikrar arayışına itiyor.

• Merkez Bankası Alımları: Her ne kadar enerji ve savunma harcamaları nedeniyle bazı bankalar altın satsa da uzun vadeli rezerv çeşitlendirme politikalarının yılın ikinci yarısında alımları yeniden artırması bekleniyor.

• Kurumsal Talep: Mücevher ve madeni para talebi yüksek fiyatlar nedeniyle zayıf kalsa da Çin ve Hindistan gibi dev pazarlarda büyük külçelere yönelik kurumsal ilginin güçlü olduğu görülüyor.

SONUÇ: KISA VADEDE OYNAKLIK, UZUN VADEDE YÜKSELİŞ

Rodolphe Bohn’a göre altının kısa vadeli seyri, Hürmüz Boğazı'nın tam anlamıyla açılması ve bölgedeki ateşkesin kalıcı hale gelmesine bağlı.

Finansal stresin azalması ve enflasyon korkularının hafiflemesi kısa vadede fiyatları dengeleyebilir; ancak HSBC, yapısal sorunlar nedeniyle altın konusunda "yükseliş" beklentisini koruyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.