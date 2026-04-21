Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervlerinde 17 Nisan ile sona eren haftada artış kaydedildi.

Matriks Haber'in TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre, 10 Nisan haftasında 170,9 milyar dolar seviyesinde bulunan toplam rezervler, 17 Nisan haftasında yaklaşık 174,3 milyar dolara yükseldi.

3,5 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ

Söz konusu dönemde rezervlerde yaklaşık 3,5 milyar dolarlık artış gerçekleştiği hesaplandı.

Öte yandan TCMB rezervleri, 30 Ocak 2026 tarihinde 218,2 milyar dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. Güncel seviyenin bu rekorun altında kaldığı görüldü.

RESMİ VERİ PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANACAK

TCMB'nin haftalık rezerv verilerini 17 Nisan haftası için perşembe günü saat 14.30'da resmi olarak açıklaması bekleniyor.