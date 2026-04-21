23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte, pay piyasalarında işlem yapan yatırımcıların gözü Borsa İstanbul'un çalışma saatlerine ve takas tarihlerine çevrildi. Peki, 23 Nisan resmi tatilinde borsa açık olacak mı? Hisse senedi alım-satım işlemlerinde nakit ve hisse takasları hangi günlere sarkacak? İşte yatırımcıların dikkat etmesi gereken detaylar...

23 NİSAN'DA BORSA İSTANBUL İŞLEM GÖRECEK Mİ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil statüsünde bulunmaktadır. Bu nedenle 23 Nisan'da Borsa İstanbul (BİST) tam gün kapalı olacaktır.

Bu tarihte;

-Pay Piyasası,

-Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP),

-Borçlanma Araçları Piyasası

dahil olmak üzere Borsa İstanbul çatısı altındaki hiçbir piyasada işlem gerçekleştirilemeyecektir. Yatırımcılar, tatil sonrasındaki ilk iş günü sabahında normal seans saatlerinden itibaren işlemlerine kaldıkları yerden devam edebileceklerdir.

BORSADA TAKAS TARİHLERİ NASIL ETKİLENECEK?

Borsanın kapalı olduğu resmi tatil günlerinde işlem yapılamadığı gibi, takas (T+2) işlemleri de gerçekleştirilmemektedir. Borsa İstanbul'da uygulanan kurala göre; hisse senedi alım satım işlemlerinde nakdin ve hissenin hesaba geçmesi işlemin yapıldığı günden 2 iş günü sonra (T+2) olur. 23 Nisan'ın resmi tatil olması sebebiyle bu süreler birer iş günü ileri kayacaktır.

Buna göre yatırımcıların nakit planlaması yaparken şu kuralları dikkate alması gerekmektedir:

T+2 Kuralı: Araya giren resmi tatil günleri "iş günü" sayılmadığı için, tatil öncesinde yapılan hisse satışı sonrası nakit çekim işlemleri tatil sonrasına sarkar.

Tatil Öncesi İşlemler: Tatilden önceki 2 iş günü içerisinde yapılan hisse senedi alım-satım işlemlerinin takası (paranın veya hissenin hesaba geçmesi), araya giren 23 Nisan tatili nedeniyle tatilden sonraki ilk ve ikinci iş günlerinde tamamlanacaktır.

Kredili İşlemler: Kredili işlem yapan yatırımcıların, tatil günlerinde de faiz işlemeye devam edeceğini göz önünde bulundurarak pozisyonlarını tatil öncesinde ayarlamaları faydalı olacaktır.

Yatırımcıya Önemli Not: Nakit ihtiyacı olan yatırımcıların, hisse satışlarını (T+2) kuralını ve araya giren resmi tatili hesaplayarak planlamaları, olası mağduriyetlerin önüne geçecektir. Nakdinizi tatil öncesinde çekmek istiyorsanız, işlemlerinizi bu takvim doğrultusunda erkenden tamamlamanız gerekmektedir.