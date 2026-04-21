Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde gözler yabancı yatırımcı oranlarındaki değişimlere çevrildi. Yabancıların topladığı hisseler belli oldu

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylaşılan günlük yabancı oranları raporuna göre genel yabancı payı hafif bir geri çekilme yaşasa da bazı hisselerdeki istikrarlı girişler dikkat çekiyor.

Yabancı yatırımcının radarına giren ve son 10 işlem günüdür paylarını istikrarlı bir şekilde artırdığı 5 şirket öne çıkıyor.

Bu hisselerdeki "sürekli artış" trendi, yatırımcıların güven tazelediğine işaret ediyor:

ALCTL
ARMGD
• DURDO
GLRMK
• INVES

Yabancı yatırımcı 5 hissede 10 gündür kesintisiz alış yapıyor, Görsel 1

GÜNLÜK BAZDA ÖNE ÇIKAN HAREKETLER

Raporun günlük verilerine bakıldığında, yabancı payını en çok artıran hisse 11.29 bps ile ASTOR oldu.

ASTOR'u sırasıyla 7.93 bps artışla ANELE ve 6.22 bps ile EGEGY takip etti.

Öte yandan, günlük bazda yabancı çıkışının en yoğun hissedildiği hisseler ise TSPOR (-5.17 bps), SMRVA (-4.27 bps) ve VSNMD (-3.79 bps) olarak kayıtlara geçti.

Yabancı yatırımcı 5 hissede 10 gündür kesintisiz alış yapıyor, Görsel 2
Kaynak: Forinvest

ASTOR’DA BANK OF AMERİCA SAHNEYE ÇIKTI

ASTOR, 20 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen aracı kurum işlemlerinde, BofA alımlarına sahne oldu.

Bank of America, 6.538.473 net lot ve yüzde 66,48’lik devasa bir payla alıcı tarafında ilk sırada yer aldı.

Gün sonunda ilk 5 alıcının toplamı 9.226.164 lot olurken, satıcıların 6.591.803 lotta kalmasıyla +2.634.361 lotluk güçlü bir net giriş gerçekleşti.

Yabancı yatırımcı 5 hissede 10 gündür kesintisiz alış yapıyor, Görsel 3

SATIŞ BASKISI ALTINDAKİ HİSSELER

Yabancı oranının sadece günlük değil, periyodik olarak düştüğü hisselerde de hareketlilik sürüyor.

AHGAZ ve GLCVY hisseleri 10 gündür yabancı payında kayıp yaşarken; AGHOL, ALCAR ve TATGD hisselerinde düşüş serisi 6. gününe ulaştı.

GENEL GÖRÜNÜM

Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı, günlük bazda -0.06 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 35.53 seviyesine gerilemiş durumda.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER

Hisse Fiyat Hacim Fark Saat
THYAO 329.75 10.819.262.630,25 % 0.46 15:32
ASTOR 216.8 9.010.007.491,00 % 5.4 15:32
SASA 2.96 8.048.823.761,45 % -3.9 15:32
KONTR 12.99 6.910.179.936,01 % -9.98 15:32
TRALT 47.58 6.282.789.740,96 % -1.69 15:32
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
