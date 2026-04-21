Borsa İstanbul’da haftanın ikinci işlem gününde gözler yabancı yatırımcı oranlarındaki değişimlere çevrildi. Yabancıların topladığı hisseler belli oldu
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından paylaşılan günlük yabancı oranları raporuna göre genel yabancı payı hafif bir geri çekilme yaşasa da bazı hisselerdeki istikrarlı girişler dikkat çekiyor.
Yabancı yatırımcının radarına giren ve son 10 işlem günüdür paylarını istikrarlı bir şekilde artırdığı 5 şirket öne çıkıyor.
Bu hisselerdeki "sürekli artış" trendi, yatırımcıların güven tazelediğine işaret ediyor:
• ALCTL
• ARMGD
• DURDO
• GLRMK
• INVES
GÜNLÜK BAZDA ÖNE ÇIKAN HAREKETLER
Raporun günlük verilerine bakıldığında, yabancı payını en çok artıran hisse 11.29 bps ile ASTOR oldu.
ASTOR'u sırasıyla 7.93 bps artışla ANELE ve 6.22 bps ile EGEGY takip etti.
Öte yandan, günlük bazda yabancı çıkışının en yoğun hissedildiği hisseler ise TSPOR (-5.17 bps), SMRVA (-4.27 bps) ve VSNMD (-3.79 bps) olarak kayıtlara geçti.
Kaynak: Forinvest
ASTOR’DA BANK OF AMERİCA SAHNEYE ÇIKTI
ASTOR, 20 Nisan Pazartesi günü gerçekleşen aracı kurum işlemlerinde, BofA alımlarına sahne oldu.
Bank of America, 6.538.473 net lot ve yüzde 66,48’lik devasa bir payla alıcı tarafında ilk sırada yer aldı.
Gün sonunda ilk 5 alıcının toplamı 9.226.164 lot olurken, satıcıların 6.591.803 lotta kalmasıyla +2.634.361 lotluk güçlü bir net giriş gerçekleşti.
SATIŞ BASKISI ALTINDAKİ HİSSELER
Yabancı oranının sadece günlük değil, periyodik olarak düştüğü hisselerde de hareketlilik sürüyor.
AHGAZ ve GLCVY hisseleri 10 gündür yabancı payında kayıp yaşarken; AGHOL, ALCAR ve TATGD hisselerinde düşüş serisi 6. gününe ulaştı.
GENEL GÖRÜNÜM
Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı, günlük bazda -0.06 puanlık sınırlı bir düşüşle yüzde 35.53 seviyesine gerilemiş durumda.
Yasal Uyarı: Bu haber metni, İş Yatırım tarafından sağlanan halka açık veriler derlenerek hazırlanmıştır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı SPK lisanslı uzmanlara danışarak vermeniz önerilir.