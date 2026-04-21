Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin İmalat Sanayi KKO verilerini açıkladı.
Buna göre, nisan ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1752 iş yerinin İktisadi Yönelim Anketi'ne verdiği yanıtlar birleştirilerek değerlendirildi. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı yüzde 74'te sabit kaldı.
Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı (KKO) ise nisanda geçen aya göre 0,5 puan artışla yüzde 73,8'e çıktı.
KAPASİTE KULLANIM ORANI NEDİR? KKO NEDEN ÖNEMLİ?
Kapasite kullanım oranı (KKO), sanayide mevcut üretim kapasitesinin ne kadarının kullanıldığını gösterir. Ekonomideki talep, üretim gücü ve büyüme eğilimine dair önemli bir öncü gösterge olarak yakından takip edilir.