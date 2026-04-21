Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Nisan 2026 İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, reel sektör güveninde zayıflamaya işaret etti.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1.752 iş yerinin yanıtlarıyla oluşturulan verilere göre, mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) nisan ayında bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 98,6 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi ise 0,4 puan düşüşle 100,6 olarak gerçekleşti.

SİPARİŞLER VE GENEL GİDİŞAT AŞAĞI ÇEKTİ

Endeksi oluşturan bileşenler incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi yukarı yönlü destekledi.

Buna karşın; son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, üretim hacmi, mevcut mamul mal stoku ve toplam istihdam beklentileri endeksi aşağı yönlü etkiledi.

ÜRETİMDE TOPARLANMA SİNYALİ

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü görüldü.

İç piyasa siparişleri ile ihracat siparişlerinde azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğuna yönelik değerlendirmeler gerilerken, mamul mal stoklarının mevsim normallerinin üzerinde olduğunu belirtenlerin payı arttı.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Kredi Tutarı 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,89 Vade 6 Ay Kredi Tutarı 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 12 Ay Kredi Tutarı 70.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

İÇ TALEP GÜÇLENİYOR, İHRACAT ZAYIFLIYOR

Gelecek üç aya ilişkin beklentilerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görüldü.

Buna karşılık, iç piyasa sipariş miktarına yönelik artış beklentilerinde güçlenme dikkat çekti.

MALİYET VE FİYAT BASKISI SÜRÜYOR

Anket sonuçları, maliyet ve fiyat beklentilerinde yukarı yönlü baskının devam ettiğini ortaya koydu.

Gelecek üç ayda birim maliyetlerin artacağını ve satış fiyatlarının yükseleceğini öngörenlerin sayısı artarken, gelecek 12 aya ilişkin yıllık ÜFE beklentisi 0,8 puan yükselerek yüzde 31,9 seviyesine çıktı.

EN BÜYÜK SORUN TALEP YETERSİZLİĞİ

Ankete katılan firmaların yüzde 56,5’i üretimlerini kısıtlayan herhangi bir faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 12,8 ile talep yetersizliği en önemli kısıtlayıcı unsur oldu.

Bunu yüzde 8,8 ile hammadde-ekipman yetersizliği, yüzde 8,6 ile mali imkânsızlıklar, yüzde 8,0 ile işgücü yetersizliği ve yüzde 5,3 ile diğer faktörler izledi.

Firmaların içinde bulundukları sanayi dalındaki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerinde ise, bir önceki aya kıyasla daha kötümser olduğunu belirtenlerin lehine olan seyrin güçlendiği görüldü.