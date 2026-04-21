ABD kanadından gelen haberler, jeopolitik risklerin yeniden tırmanabileceğine işaret ediyor:

The Wall Street Journal’a göre Başkan Trump, İran ile sağlanan iki haftalık ateşkesin süresini uzatmaya sıcak bakmıyor. Ateşkes süresinin yarın dolacak olması, bölgedeki tansiyonu tekrar yükseltebilir.

Financial Times’ın haberine göre ise Trump, "Barış Kurulu" ile Gazze’nin yeniden yapılandırılması üzerine somut görüşmelere başlamış durumda.

EKONOMİ VE PİYASALAR: VERİ YAĞMURU BAŞLIYOR

Ekonomi dünyasında gözler bugün açıklanacak kritik verilerde ve Fed’in geleceğinde:

• Fed’de Warsh Sinyali: Fed başkan adaylarından Warsh, para politikasının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığını vurgularken; mevcut başkan Powell’ın görev süresinin 15 Mayıs’ta dolacak olması değişim rüzgarlarını güçlendiriyor.

• Günün Veri Ajandası: Bugün yurt içinde İmalat Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı takip edilecek. Yurt dışında ise İngiltere İşsizlik Oranı ve ABD Perakende Satış verileri yön tayin edici olacak.

• Yarın Büyük Gün: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yarın faiz kararını açıklayacak. Piyasa bu karara kilitlenmiş durumda.

Piyasa Açılış Notu: Küresel belirsizlikler ve beklenen veriler ışığında Borsa İstanbul’un (BIST 100) güne yatay bir başlangıç yapması bekleniyor.

Önemli Tarihler:

• 22 Nisan: TCMB Politika Faizi Kararı / ABD-İran Ateşkes Sonu.

• 24 Nisan: Scope Ratings Türkiye Raporu.

• 15 Mayıs: Fed Başkanı Powell’ın görev sonu.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

• ARMGD – Borsa tarafından şirket paylarına 20 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• AKSUE – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• AFYON – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 800 milyon TL’den 3 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• ALVES – İki yatırımcı tarafından toplam 200.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ALVES – Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak tarafından toplam 200.000.000 adet payın pay başına 3,75 TL fiyattan iki alıcıya TAS’ta satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• AKFIS – Şirketin bağlı ortaklıklarının 2025 yılına ilişkin işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit fazlasının şirkete aktarımının (231,8 milyon TL) tamamlandığı açıklandı.

• ARZUM – Şirket markasının mobilya, ev tekstili ve çeşitli ev ürünleri kategorilerinde lisanslanması, üretimi, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda satışı ile dağıtımı konularında iş birliği geliştirmek üzere Ülkü Grup Tekstil ile bağlayıcı olmayan bir İyi Niyet Anlaşması imzalandığı açıklandı.

• BAHKM – Şirketin, Yatırım Teşvik Belgesi’nin 247,6 milyon TL’den 352 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

• BURCE – Şirketin, bağlı ortaklığı olan BURVA paylarının tamamının veya bir kısmının satışına yönelik potansiyel yatırımcılar ile ön görüşmelere başlandığı açıklandı.

• CRDFA – 670 milyon TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

• CVKMD – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 1,7 milyar TL’sinin Hüseyin Çevik tarafından Şirket’e nakit olarak konulan alacakların mahsubunda, 368,1 milyon TL’sinin işletme sermayesinin güçlendirilmesinde, 150 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 200 milyon TL’sinin bağlı ortaklık proje ve yatırımların desteklenmesinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.

• DOHOL – Şirketin yüzde 75 bağlı ortaklığı Gümüştaş Madencilik’in, Niğde Bolkar’daki Bolkar 1 ve Bolkar 2 polimetalik maden sahalarına yönelik yürütülen arama ve sondaj çalışmaları kapsamında hazırlanan UMREK Raporu’nun tamamlandığı, toplam kaynak miktarının 12,7 milyon ton olarak tespit edildiği açıklandı.

• DOFER – Şirketin, GES yatırımı kapsamında mevcut sürecin devam ettiği açıklandı.

• EKGYO – 119 gün vadeli 2 milyar TL tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

• EKSUN – Halka arzdan elde edilen fonun 758,9 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 336,4 milyon TL’sinin finansal borç ödemesinde, 206,5 milyon TL’sinin ise yenilenebilir enerji santralleri yatırımda kullanıldığı açıklandı.

• EUPWR – Şirketin, TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 987,4 milyon TL ile kazandığı açıklandı.

• ESEN – NATEN tarafından 136.500.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

• ESEN – NATEN’in şirket sermayesinde sahip olduğu 136.500.000 adet payın pay başına 4,10 TL’ye TAS’ta satışı kapsamında Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

• EDATA – Şirketin, pay devri işlemine yönelik (Satıcılar: Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu, Alıcılar: Ali Göl, İsmet Köksal) gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Rekabet Kurumu'na başvuru yapıldığı açıklandı.

• FLAP – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Mayıs’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

• GLYHO – GPH’nin Mart’ta limanlarına gelen gemi sayısının 2025 Mart’a göre yüzde 16, yolcu hareketlerinin yüzde 20 arttığı açıklandı.

• GLRMK – Gülermak Turizm ve Gülermak Emlak Yapı tarafından toplam 44.841.000 adet payın pay başına 208 TL fiyattan kurumsal yatırımcılara satıldığı, satış sonucu 9,3 milyar TL brüt hasılat elde edildiği açıklandı.

• HALKB – Banka ile JCR Avrasya arasındaki Kurumsal Yönetim Derecelendirme Sözleşmesi'nin yenilendiği açıklandı.

• IZFAS – VBTS kapsamında şirket paylarına 20 Mayıs’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

• INTEK – Şirketin yüzde 51 bağlı ortaklığı Probel Yazılım’ın İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile 26,1 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

• KLSER – 5 milyon dolar limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası imzalandığı açıklandı.

• MIATK – Şirket bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji tarafından geliştirilen ChargeForge: Yapay Zeka Destekli Şarj Talep Tahmini ve Dinamik Fiyatlandırma Platformu projesinin Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylandığı açıklandı.

• MTRKS – Şirket tarafından 2026 yılında entegre veri, işlem ve yapay zeka altyapısı ile sürdürülebilir büyüme hedeflendiği açıklandı.

• MEDTR – Şirketin, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi tarafından gerçekleştirilen ihaleyi 30,3 milyon TL bedelle kazandığı açıklandı.

• NIBAS – Bartın ve Kırşehir’deki duran varlıkların 106,6 milyon TL’ye BND Elektrik’e satıldığı, satış sonucunda 10,3 milyon TL kar elde edildiği açıklandı.

• NIBAS – Şirketin pay sahibi olduğu BDN Elektrik’teki paylarının tamamını 6,6 milyon TL bedelle Işıklar Holding’e satılacağı açıklandı.

• ORCAY – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL’den 3,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

• PLTUR – Şirketin, Sabiha Gökçen Havalimanı ile Sakarya arasında yapılacak olan yolcu taşımacılığı hizmeti kapsamında adi ortaklık kurduğu açıklandı.

• SUNTK – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 600 milyon TL’den 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

• SAHOL – Heidelberg Materials’ın SAHOL’deki AKCNS’da paylarına ilişkin ön alım hakkını kullandığı, devirin 1,1 milyar dolar şirket değeri üzerinden gerçekleşeceği açıklandı.

• TUKAS – Niğde’deki Çatı GES’in devreye alındığı, Akhisar ve Manyas fabrikaları için GES kurulumuna yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.

• YEOTK – Şirketin, 4,6 milyon dolarlık iş aldığı açıklandı.

• YYLDG – Pay geri alım programının sonlandığı açıklandı.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

• AVPGY – Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya tarafından 57,20 – 57,75 TL fiyat aralığından 20.000 adet pay alınırken şirket sermayesindeki payı yüzde 24,48’e yükseldi.

• ARZUM – Yasemin Rezan Kolbaşı tarafından 2,67 – 2,75 TL fiyat aralığından 17.940.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 7,72’ye geriledi.

• ARZUM – Rengin Yağan tarafından 2,70 – 2,77 TL fiyattan 8.600.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 1,99’a geriledi.

• ARZUM – Yasemin Rezan Kolbaşı tarafından 2,67 – 2,79 TL fiyat aralığından 17.940.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,43’e geriledi.

• EGEGY – Hasan İnanç Kabadayı tarafından 2.962.890 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,26’ya geriledi.

• EGEGY – Ege Yapı tarafından 5.900.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 60,17’ye geriledi.

• FORTE – Ebubekir Balıkçı tarafından 97,30 – 98,65 TL fiyat aralığından 410.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 13,45’e geriledi.

• KGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Orhun Kartal tarafından 11,38 TL fiyattan 10.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 60,63’e geriledi.

• KARTN – Pak Gıda tarafından 85,95 TL fiyattan 75.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 19,19’a geriledi.

• IMASM & LRSHO – LRSHO tarafından 3,87 – 4,23 TL fiyat aralığından 27.750.000 adet IMASM payısatılırken, LRSHO’nun IMASM’deki payı yüzde 29,66’ya geriledi.

• MAVI – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 299.661 adet pay 44,56 – 44,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

• SAFKR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 2 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

• SASA – Bank of America Corporation tarafından 3,06 – 3,09 TL fiyat aralığından 868.018.115 adet alış ve 1.190.360.062 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 4,94’e geriledi.

• SKBNK – Mehmet Rüçhan Ortayatırtmacı tarafından 12,59 – 13,20 TL fiyat aralığından 16.121.599 adet pay alış ve 1.878.910 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı yüzde 5,57’ye yükseldi.

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

• EUKYO – Şirket sermayesi bugün 20 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 7,04 TL’ye denk gelmekte.

• EUYO – Şirket sermayesi bugün 20 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 6,41 TL’ye denk gelmekte.

• ETYAT – Şirket sermayesi bugün 20 milyon TL’den yüzde 200 oranında bedelsiz olarak 40 milyon TL artışla 60 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 7,18 TL’ye denk gelmekte.

• GOODY – Şirket sermayesinin 270 milyon TL’den yüzde 462,96 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

• ODINE – Şirket sermayesinin 110,5 milyon TL’den yüzde 1.1212,22 oranında bedelsiz olarak 1,3 milyar TL artışla 1,5 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.