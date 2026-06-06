Verilere göre İş Yatırım, hafta boyunca yaklaşık 158,8 milyon lot net satış gerçekleştirirken, alım tarafında gayrimenkul, sanayi ve banka hisseleri öne çıktı. Satış tarafında ise spor, gayrimenkul ve enerji hisseleri dikkat çekti.

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK ALDIĞI HİSSELER

1-5 Haziran haftasında İş Yatırım'ın en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

PSGYO – 110,6 milyon lot

SASA – 58,5 milyon lot

YKBNK – 25,7 milyon lot

FENER – 19,9 milyon lot

QUAGR – 19,1 milyon lot

Kaynak: ForInvest

İŞ YATIRIM'IN EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER

Aynı dönemde kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle oldu:

TSPOR – 149,7 milyon lot

DAPGM – 89,6 milyon lot

IZENR – 40,5 milyon lot

TURSG – 38,7 milyon lot

SYICMV – 11,9 milyon lot

NET İŞLEM HACMİ EKSİDE KALDI

İş Yatırım'ın 1-5 Haziran haftasındaki toplam net işlem hacmi eksi 158 milyon 841 bin lot olarak gerçekleşti.

Hafta boyunca özellikle PSGYO ve SASA hisselerinde güçlü alımlar dikkat çekerken, TSPOR ve DAPGM hisselerinde yoğun satış işlemleri öne çıktı. Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde aracı kurumların hisse bazlı hareketlerini yakından izlemeyi sürdürüyor.

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