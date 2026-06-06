Verilere göre Tera Yatırım, hafta boyunca 7,1 milyar lot net alım gerçekleştirirken, özellikle gayrimenkul, holding, enerji ve spor hisselerinde yoğun alımlar yaptı. Satış tarafında ise spor, enerji ve sanayi hisseleri öne çıktı.

EN ÇOK ALINAN HİSSELER

Tera Yatırım'ın 1-5 Haziran haftasında en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

DAPGM – 95,0 milyon lot

TEHOL – 46,3 milyon lot

IZENR – 35,4 milyon lot

BJKAS – 19,7 milyon lot

PEKGY – 17,8 milyon lot

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

Aynı dönemde kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle oldu:

TSPOR – 19,1 milyon lot

SMRTG – 8,4 milyon lot

GSRAY – 7,5 milyon lot

ANELE – 5,4 milyon lot

ISKPL – 3,4 milyon lot

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