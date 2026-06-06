Tera Yatırım'ın 1-5 Haziran 2026 haftasında söz konusu dönemde en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de netleşti.
Verilere göre Tera Yatırım, hafta boyunca 7,1 milyar lot net alım gerçekleştirirken, özellikle gayrimenkul, holding, enerji ve spor hisselerinde yoğun alımlar yaptı. Satış tarafında ise spor, enerji ve sanayi hisseleri öne çıktı.
EN ÇOK ALINAN HİSSELER
Tera Yatırım'ın 1-5 Haziran haftasında en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:
DAPGM – 95,0 milyon lot
TEHOL – 46,3 milyon lot
IZENR – 35,4 milyon lot
BJKAS – 19,7 milyon lot
PEKGY – 17,8 milyon lot
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATILAN HİSSELER
Aynı dönemde kurumun en fazla net satış yaptığı hisseler ise şöyle oldu:
TSPOR – 19,1 milyon lot
SMRTG – 8,4 milyon lot
GSRAY – 7,5 milyon lot
ANELE – 5,4 milyon lot
ISKPL – 3,4 milyon lot
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