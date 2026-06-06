Hafta boyunca toplamda 16,1 milyar TL net satış gerçekleştiren kurumun alım tarafında enerji, banka ve tüketim hisseleri öne çıkarken, satış tarafında savunma sanayii, sanayi ve otomotiv hisseleri dikkat çekti.

EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER

Bank of America'nın geçen hafta en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:

CCOLA – 471,4 milyon TL

GESAN – 341,7 milyon TL

EMPAE – 321,2 milyon TL

TSKB – 263,2 milyon TL

KLRHO – 256,3 milyon TL

Kaynak: ForInvest

EN ÇOK SATILAN HİSSELER

BofA'nın en yüksek tutarlı satış gerçekleştirdiği hisseler ise şöyle oldu:

ASELS – 4,05 milyar TL

ASTOR – 2,55 milyar TL

EREGL – 1,14 milyar TL

BIMAS – 942,9 milyon TL

FROTO – 899 milyon TL

NET SATIŞ 16 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

1-5 Haziran haftasına ait verilere göre Bank of America'nın toplam net işlem hacmi eksi 16 milyar 108 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yabancı yatırımcı hareketlerinin önümüzdeki hafta da Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle yüksek hacimli alım ve satış yapılan hisseler yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

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