Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı işlemleri yakından takip edilirken, 1-5 Haziran 2026 haftasında Bank of America'nın (BofA) en fazla alım ve satım yaptığı hisseler de netleşti.
Hafta boyunca toplamda 16,1 milyar TL net satış gerçekleştiren kurumun alım tarafında enerji, banka ve tüketim hisseleri öne çıkarken, satış tarafında savunma sanayii, sanayi ve otomotiv hisseleri dikkat çekti.
EN ÇOK ALIM YAPILAN HİSSELER
Bank of America'nın geçen hafta en fazla net alım yaptığı hisseler şu şekilde sıralandı:
CCOLA – 471,4 milyon TL
GESAN – 341,7 milyon TL
EMPAE – 321,2 milyon TL
TSKB – 263,2 milyon TL
KLRHO – 256,3 milyon TL
Kaynak: ForInvest
EN ÇOK SATILAN HİSSELER
BofA'nın en yüksek tutarlı satış gerçekleştirdiği hisseler ise şöyle oldu:
ASELS – 4,05 milyar TL
ASTOR – 2,55 milyar TL
EREGL – 1,14 milyar TL
BIMAS – 942,9 milyon TL
FROTO – 899 milyon TL
NET SATIŞ 16 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
1-5 Haziran haftasına ait verilere göre Bank of America'nın toplam net işlem hacmi eksi 16 milyar 108 milyon TL olarak gerçekleşti.
Yabancı yatırımcı hareketlerinin önümüzdeki hafta da Borsa İstanbul'daki fiyatlamalar üzerinde etkili olması beklenirken, özellikle yüksek hacimli alım ve satış yapılan hisseler yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.
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