ABD Merkez Bankası Fed bu hafta 28-29 Nisan'da toplanıyor. Powell'ın son toplantısı olabilir, görevi Mayıs'ta bitiyor. Piyasalar faizin sabit kalmasını bekliyor. Bu karar altın fiyatlarını nasıl etkiler? Gram altın 6.900 TL'de ne olur?

POWELL'IN SON TOPLANTISI

Fed 28-29 Nisan'da toplanıyor ve faiz kararını 29 Nisan'da açıklayacak. Bu toplantı aynı zamanda Jerome Powell'ın Fed başkanı sıfatıyla son toplantısı olabilir. Powell'ın görevi Mayıs ayında bitiyor. Yeni başkan henüz Kongre tarafından onaylanmadı. Powell "onaylanana kadar göreve devam ederim" dedi ama bu belirsizlik piyasalarda tedirginlik yaratıyor.

JPMorgan, Fed'in 28-29 Nisan toplantısında faizi sabit tutmasını bekliyor. Mevcut yüzde 3,50-3,75 bandının korunacağı öngörülüyor. JPMorgan baş ekonomisti Michael Feroli bu tutumu "küresel finansal koşullar için önemli bir güvence" olarak değerlendiriyor.

FAİZ SABİT KALIRSA ALTINA NE OLUR?

Mart ayında Fed faizi sabit tuttuğunda altın 4.885 dolara geriledi. Güçlü dolar ve kâr satışları fiyat üzerinde baskı yarattı.

Bu tablo tekrarlanabilir. Fed faizi sabit tutarsa dolar güçlenebilir. Dolar güçlenince altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşur. Ancak Hürmüz'ün açılması ve jeopolitik belirsizliğin sürmesi bu baskıyı sınırlayabilir.

Fed faizini sabit tutmaya devam ederse altının 4.000-4.300 dolar bandında konsolide olması bekleniyor. Ons altın şu an 4.848 dolar civarında. Bu senaryo mevcut seviyelerden sınırlı bir geri çekilme anlamına geliyor.

FAİZ İNDİRİLİRSE ALTINA NE OLUR?

Düşük ihtimal ama piyasalar bunu da fiyatlıyor. Faiz indirilirse altın için güçlü bir katalizör devreye girer.

Faiz indirimleri altını tarihsel olarak destekliyor. Faiz düştükçe altın tutmanın fırsat maliyeti azalıyor. 2025'te Fed faiz indirimine giderken altın 3.000 dolardan 4.300 dolara kadar yükseldi.

Eğer Fed faiz indirimlerine hız verirse altın 5.000 dolar hedefini gündemine alabilir. Goldman Sachs 2026 sonu için 4.900 dolar, Morgan Stanley ise 4.400 dolar hedef görüyor.

POWELL SONRASI BELİRSİZLİK ALTINI DESTEKLER

Powell görevi bırakırsa yerine kimin geçeceği kritik. Trump'ın daha güvercin yani faiz indirimine daha sıcak bakan bir isim atayacağı konuşuluyor. Bu beklenti altın için orta vadede olumlu.

Fed liderliğindeki değişim faiz beklentilerinde oynaklığı artırabilir. Yeni başkanın daha güvercin bir tutum sergilemesi durumunda dolar zayıflayabilir. Dolar zayıfladıkça altın fiyatları yükselir.

GRAM ALTIN NE OLUR?

Ons altın şu an 4.848 dolar, gram altın yaklaşık 6.900 TL.

Fed faizi sabit tutarsa ve dolar hafif güçlenirse ons altın 4.700-4.800 dolar bandına gerileyebilir. Bu senaryoda gram altın 6.600-6.750 TL aralığına çekilebilir.

Fed faiz indirirse ya da güvercin sinyal verirse ons altın 5.000 dolara yaklaşabilir. Bu durumda gram altın 7.000-7.100 TL bandını test edebilir.

TÜRK YATIRIMCI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Altın hem dolar hem TL üzerinden çift taraflı etkileniyor. Fed faizi sabit tutarsa dolar güçlenebilir, bu TL'yi baskı altına alır. TL değer kaybederse gram altın düşse bile TL bazında kayıp sınırlı kalabilir. Bu nedenle dolar/TL kurunu da yakından takip etmek gerekiyor.

Takip Edilmesi Gereken Veriler

22 Nisan TCMB faiz kararı, 29 Nisan Fed kararı, Powell'ın açıklama tonu, yeni Fed başkanı haberleri ve dolar endeksi hareketi önümüzdeki 10 günün altın fiyatı için belirleyici göstergeleri.

Yasal Uyarı:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu içeriğin telif hakkı hisse.net'e aittir. İzinsiz kopyalanması hukuki işlem başlatılmasına neden olabilir.

Kaynaklar:

JPMorgan Global Research, USAGOLD ve State Street Investment Management analizleri esas alınarak derlenmiştir.