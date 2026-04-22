İç ve dış piyasayı etkileyen gelişmeler altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketi desteklerken, gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalarda artan belirsizlik, ons altındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

22 NİSAN 2026 GÜNCEL ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı 6.868,67 TL, satış fiyatı ise 6.869,42 TL seviyesinde bulunuyor.

Ons altın alış fiyatı 4.758,77 dolar, satış fiyatı ise 4.759,39 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın alış fiyatı 11.202,00 TL, satış fiyatı 11.349,00 TL

Yarım altın alış fiyatı 22.397,00 TL, satış fiyatı 22.690,00 TL

Tam altın alış fiyatı 44.090,55 TL, satış fiyatı 44.956,68 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı 44.650,00 TL, satış fiyatı 45.173,00 TL

Ata altın alış fiyatı 45.468,38 TL, satış fiyatı 46.611,52 TL

Gremse altın alış fiyatı 110.226,38 TL, satış fiyatı 112.736,45 TL