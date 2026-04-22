Son yıllarda enflasyon rüzgarıyla rekor üstüne rekor kıran Borsa İstanbul’da (BIST), yüksek faiz ortamı ve sıkı para politikalarıyla birlikte rüzgar yön değiştirdi. Uzmanlar, "Ne alsam çıkıyor" devrinin kapandığını belirterek, yatırımcıları geçmiş krizlerin öğretilerine odaklanmaya çağırıyor.

Türkiye'de son birkaç yılda finansal okuryazarlık kavramı hiç olmadığı kadar popülerleşti. Enflasyondan korunma güdüsüyle borsaya akın eden milyonlarca yeni yatırımcı, sürekli yükselen bir "boğa piyasasında" işlem yapmanın rahatlığını yaşadı. Ancak küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve içeride artan mevduat faizleri, Borsa İstanbul'da oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

Finansal piyasaların tarihi, grafikleri veya bilançoları okumaktan ziyade, insan psikolojisini yönetebilenlerin ayakta kaldığını gösteriyor. Peki, sular çekildiğinde yatırımcılar ne yapmalı? Borsa İstanbul'un tarihindeki dört büyük kırılma anı, bugünün yatırımcısına kritik dersler sunuyor.

2001 KRİZİ: PANİĞİN MALİYETİ VE GECELİK FAİZ ŞOKU

2001 yılındaki ekonomik krizde, gecelik repo faizlerinin %7500'leri gördüğü günlerde Borsa İstanbul tam anlamıyla bir çöküş yaşadı. O dönemde panik havasına kapılarak köklü sanayi şirketlerindeki hisselerini zararına satıp dövize hücum eden yatırımcılar, uzun vadede enflasyon karşısında büyük bir alım gücü kaybı yaşadı.

Çıkarılan Ders: Kriz anlarında şirketlerin piyasa değeri erise de, üretime devam eden sağlam şirketler kriz sonrasında kayıplarını hızla telafi eder. Finansal tarihte, paniğe kapılıp dipten satış yapanların kazandığı bir senaryoya nadiren rastlanır.

2008 KÜRESEL FİNANS KRİZİ: HERKES KAÇARKEN TOPLAMAK

ABD'de Lehman Brothers'ın çöküşüyle başlayan 2008 krizi, küresel borsalarla birlikte BIST 100 endeksini de sert vurmuş ve endeks aylar içinde değerinin yarısını kaybetmişti. Yabancı yatırımcıların riskten kaçınma güdüsüyle piyasadan hızla çıktığı bu dönem, aslında tarihi bir alım fırsatı yarattı.

Çıkarılan Ders: Türkiye'deki bankacılık ve sanayi sektörünün sağlam temellerine güvenerek yabancı çıkışını fırsata çeviren yatırımcılar, 2009-2010 yıllarındaki tarihi rallide portföylerini katladı. Ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın "Başkaları korkarken açgözlü olun" kuralı, bu dönemde Türk piyasalarında birebir çalıştı.

2020 PANDEMİ RALLİSİ: SÜRÜ PSİKOLOJİSİ VE 'TÜYO' TUZAĞI

Mart 2020'de başlayan pandemi kısıtlamaları, borsada yepyeni bir dönemin kapılarını araladı. Eve kapanan milyonlarca kişi sosyal medyadaki "tüyolarla" borsaya adım attı. Temel analizi hiçe sayan, sadece "tavan gidiyor" mantığıyla küçük ve riskli hisselere (yan tahtalar) yönelen geniş bir kitle oluştu.

Çıkarılan Ders: Pandemi rallisinin son bulmasıyla birlikte, spekülatif hisselere yatırım yapan ve sürü psikolojisiyle hareket eden yatırımcılar büyük mağduriyetler yaşadı. Buna karşın, havacılık, perakende ve teknoloji gibi uzun vadeli hikayesi olan sektörleri temel analizle seçenler enflasyonun çok üzerinde getiriler elde etti.

2026 UFKU: SEÇİCİ OLMA VE ÇEŞİTLENDİRME DÖNEMİ

Bugün gelinen noktada piyasa dinamikleri geçmiş yıllardan çok farklı. Şirketlerin enflasyon muhasebesi nedeniyle darbe alan bilançoları, yüksek finansman maliyetleri ve yabancı kurumların seçici raporları, yatırımcılardan daha sofistike bir yaklaşım talep ediyor. Sadece yapay zeka veya enerji gibi popüler temalara yatırım yapmak yerine; portföyü döviz bazlı varlıklar, mevduat, temettü hisseleri ve altın gibi farklı enstrümanlarla çeşitlendirmek artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda.

Uzmanların Ortak Görüşü: Borsa bir sprint değil, maratondur. Sosyal medya tüyolarından uzak duran, şirket bilançolarını okuyabilen ve en önemlisi kendi risk profiline uygun, çeşitlendirilmiş bir sepet yapan yatırımcılar, olası fırtınaları en az hasarla atlatacaktır.

