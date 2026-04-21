Şirket yönetim kurulunun 15 Nisan 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) resmi başvuru 21 Nisan 2026 itibarıyla yapıldı.

SERMAYE 638 MİLYON TL’YE ÇIKIYOR

Şirket, mevcut sermayesini iç kaynaklardan karşılanmak üzere %1000 oranında artırmayı hedefliyor:

Mevcut Sermaye: 58.000.000 TL.

Yeni Sermaye: 638.000.000 TL.

Artırım Kaynağı: 176 milyon TL sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 404 milyon TL ise hisse senedi ihraç primlerinden karşılanacak.

YATIRIMCININ LOT SAYISI NASIL DEĞİŞECEK?

Sermaye artırımı SPK tarafından onaylandığında, yatırımcıların elindeki lot miktarı 11 katına çıkacak. Bedelsiz paylar, mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında dağıtılacak.

Örnek Hesaplamalar:

1.000 lotu olan yatırımcı: Yüzde 1000 artış sonrası 10.000 yeni lot alacak.

500 lotu olan yatırımcı: Yüzde 1000 artış sonrası 5.000 yeni lot alacak.

RESMİ SÜREÇ VE ONAY BEKLENİYOR

SDT Uzay ve Savunma, 750 milyon TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde gerçekleştireceği bu işlem için 21 Nisan 2026 tarihinde SPK’ya onay başvurusunda bulundu. Onay sürecinin ardından bedelsiz paylar, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcıların hesaplarına otomatik olarak yansıtılacak.

