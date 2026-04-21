20 Nisan 2026 tarihinde yapılan işlemlerle birlikte kurumun şirketteki dolaylı pay sahipliği kritik eşiği geçti.

NET 1,8 MİLYON ADET PAY SATIN ALINDI

Yapılan açıklamaya göre BORLS hissesinden 6,91 TL ile 6,94 TL fiyat aralığından toplamda 2.405.313 adet alış ve 583.691 adet satış işlemi yapıldı. Gün sonunda net 1.821.622 adet pay satın alınmış oldu.

ORTAKLIK PAYI %5,023'E YÜKSELDİ

Gerçekleştirilen bu stratejik alım sonrasında Bank of America’nın Borlease Otomotiv sermayesindeki konumu güçlendi:

• Eski Pay Oranı: İşlem öncesinde %4,763 olan dolaylı pay oranı.

• Yeni Pay Oranı: İşlem sonrası %5,023 seviyesine ulaştı.

• Nominal Tutar: Kurumun sahip olduğu toplam dolaylı payların nominal tutarı 33.342.293 TL'den 35.163.915 TL'ye yükseldi.

Kaynak: KAP

BORLEASE (BORLS) HİSSESİ GÜNCEL FİYAT

Yükselişi ile göz dolduran BORLS, tavan serisini 9. güne taşıdı. 9 Nisan’da tavan serisine 3,63 TL’den başlayan hisseler, 7,72 TL’ye yükseldi.

Kaynak: Investing

Hisseler günü yüzde 9,97’lik yükselişle 7,72 TL’ye yükseldi. Haftalık bazda yüzde 60,50, aylık bazda yüzde 172,79 yükseldi.

