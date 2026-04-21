Türkiye Sigorta’nın bilanço raporu incelendiğinde yılın ilk çeyreğinde hem prim üretiminin hem de net dönem karının arttığı görüldü. 2026 yılının ilk üç aylık döneminde şirketin karlılık verileri ise dikkat çekti. Raporun ardından birçok aracı kurum hedef fiyatta güncellemeye gitti.

10 farklı aracı kurum, hissenin sergilediği performans sonrası hedef fiyatlarını yukarı yönlü güncelledi.

ZİRVE HEDEF GARANTİ BBVA’DAN GELDİ

Açıklanan yeni projeksiyonlar arasında en yüksek beklentiyi Garanti BBVA Yatırım sundu. Kurum, daha önce 16,20 TL olarak belirlediği hedef fiyatını 22,00 TL’ye yükselterek hisse için %52,88 oranında bir prim potansiyeline işaret etti. Tavsiyesini ise "endeks üstü getiri" olarak korudu.

ANALİSTLERİN RADARINA GİREN YENİ RAKAMLAR

Hisse fiyatının 14,39 TL olduğu dönemde gelen diğer önemli güncellemeler ise şu şekilde sıralandı:

Pusula Yatırım ve Marbaş Menkul: Her iki kurum da hedef fiyatını 20,88 TL olarak belirleyerek "al" tavsiyesi verdi.

GCM Yatırım: Hedef fiyatını 15,64 TL’den 20,78 TL’ye revize ederek %44,40'lık bir yükseliş öngördü.

Ak Yatırım ve OYAK Yatırım: Her iki kuruluş da hedef fiyatını 20,50 TL seviyesine çekti. Özellikle OYAK Yatırım, hisse için tavsiyesini "endekse paralel"den "endeks üstü getiri"ye yükseltti.

Deniz Yatırım: Hedefini 16,00 TL'den 20,40 TL’ye çıkarırken "al" önerisini sürdürdü.

Tera Yatırım: 20,12 TL hedef fiyat ile %39,82 prim potansiyeli öngördü.

YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ KONSOLİDE OLDU

İş Yatırım 18,25 TL, Yapı Kredi Yatırım ise 18,50 TL hedef fiyatlarıyla "al" tavsiyelerini yinelerken, piyasadaki genel kanı Türkiye Sigorta'nın bilanço gücüyle yükselişini sürdüreceği yönünde birleşti.

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.