Küresel finans devi Morgan Stanley, kripto varlık piyasalarına yönelik adımlarını sürdürürken spot Bitcoin ETF'i üzerinden dikkat çeken bir alım gerçekleştirdi. Banka, portföyüne yeni Bitcoin ekleyerek dijital varlık tarafındaki pozisyonunu güçlendirdi.

PORTFÖYE 215 BITCOIN EKLENDİ

Güncel verilere göre kurum, yaklaşık 16,43 milyon dolar değerinde 215 Bitcoin satın aldı. Coinbase Prime aracılığıyla gerçekleştirilen işlem sonrasında, Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) bünyesindeki toplam varlık 1.820,6 Bitcoin’e yükseldi. Bu tutarın piyasa değeri ise yaklaşık 138,1 milyon dolar seviyesinde bulunuyor.

İLK SPOT BITCOIN ETF'LERDEN BİRİ

8 Nisan'da piyasaya sunulan MSBT ETF, büyük bir ABD bankası tarafından çıkarılan ilk spot Bitcoin ETF olarak öne çıktı. NYSE Arca'da işlem gören fon, ilk işlem gününde yaklaşık 34 milyon dolarlık giriş sağlarken, yüzde 0,14'lük düşük gider oranı ile yatırımcı ilgisini çekti.

Fonun ilk haftasında 100 milyon doların üzerinde net giriş kaydettiği, ilk altı günde ise yaklaşık 103 milyon dolarlık yatırım aldığı bildirildi.

REKABETTE KONUMUNU GÜÇLENDİRİYOR

MSBT, BlackRock'ın IBIT fonu gibi büyük rakiplerinin gerisinde kalsa da, WisdomTree’nin WBTC fonunun toplam girişini geride bırakarak dikkat çekti.

Düşük maliyet yapısı ve geniş dağıtım ağı sayesinde yatırımcı ilgisini artıran fonun, Invesco (BTCO), Valkyrie (BRRR) ve Franklin Templeton (EZBC) gibi rakiplerle arasındaki farkı azaltabileceği değerlendiriliyor.

STRATEJİ: ÇEŞİTLENDİRME VE ENFLASYON KORUMASI

Morgan Stanley, Bitcoin'i portföy çeşitlendirmesi ve enflasyona karşı korunma aracı olarak konumlandırıyor. Banka, yaklaşık 16 bin finansal danışmandan oluşan ağıyla müşterilerine doğrudan alım-satım veya saklama gerektirmeden, düzenlenmiş bir yatırım seçeneği sunmayı hedefliyor.

BITCOIN FİYATLARINI ETKİLER Mİ?

Bu tür alımların kısa vadede fiyat üzerinde sınırlı etkisi olsa da, Morgan Stanley gibi büyük kurumların piyasaya girişi, Bitcoin'e yönelik kurumsal talebin arttığına işaret ediyor. Artan ETF girişleriyle birlikte piyasadan Bitcoin arzının çekilmesi, orta ve uzun vadede fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

BITCOIN ÖZET TABLO: KRİTİK SEVİYELER VE SON DURUM

Bitcoin yaklaşık 75.990-76.000 dolar (3.415.283 TL) seviyesinde işlem görüyor. Kritik direnç 76.000–76.500 dolar aralığında bulunurken, ana destek 73.490–74.000 dolar bandında yer alıyor.



Görsel kaynak: Tradingview

Psikolojik eşik olarak 80.000 dolar seviyesi öne çıkarken, RSI (14 günlük) 63,3 ile nötr-pozitif görünüm sergiliyor. Teknik göstergeler kısa vadede yükseliş trendine işaret ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.