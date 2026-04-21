Alcatel Lucent Teletaş, Armada Bilgisayar, Duran Doğan Basım, Güler Yatırım Holding ve İnvest Metal ise 10 gündür kesintisiz yabancı pay artışı kaydetti. TCMB verilerine göre 6 ile 10 Nisan haftasında yabancılar hisse senedinde 430,29 milyon dolar net alım yaptı yıl başından bu yana toplam alım 1 milyar 548 milyon dolara ulaştı.

Borsa İstanbul, 21 Nisan 2026 Salı gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 50,20 puan ve yüzde 0,35 oranında artışla 14.535,11 puana çıktı. Endeks, 20 Nisan Pazartesi günü yüzde 0,71 değer kaybederek 14.484,91 puandan kapanmıştı. Bir hafta öncesinde ise 18 Nisan Cuma günü yüzde 2,72 değer kazancıyla 14.587,93 puandan kapanarak hem günlük hem haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanış rekorunu gerçekleştirmiş, gün içinde ise 14.601,12 puanla tarihi zirvesini görmüştü.

Sektör endekslerinde 20 Nisan kapanışında en çok kazandıran yüzde 0,74 ile madencilik, en çok gerileyen yüzde 1,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Teknik açıdan endekste 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.400 ve 14.300 puanın destek olarak izlendiği kaydedildi.

Günlük Bazda Yabancı Takas Oranı En Çok Hangi Hisselerde Arttı?

İş Yatırım'ın 21 Nisan 2026 sabahı yayımlanan günlük yabancı oranları verisine göre üç hisse günlük bazda yabancı payında belirgin artış gösterdi. Birinci sırada ASTOR (Astor Enerji) yer aldı. Hissedeki yabancı takas oranı günlük bazda 11,29 baz puan artış kaydetti. İkinci sırada elektrik proje taahhüt alanında faaliyet gösteren ANELE (Anel Elektrik) 7,93 baz puanlık günlük artışla yer aldı. Üçüncü sırada gayrimenkul yatırım ortaklığı EGEGY (Egeyapı Avrupa GMYO) 6,22 baz puanlık artışla öne çıktı.

10 Gündür Kesintisiz Yabancı Alımı Gören 5 Hisse Hangileri?

İş Yatırım'ın aynı raporunda kısa vadeli dalgalanmalar yerine sürekli trend gösteren hisseler de takip edildi. 10 işlem günü kesintisiz yabancı pay artışı gösteren beş hisse, yabancıların uzun soluklu tercihlerini gösteren cinsten.

Söz konusu hisseler arasında telekomünikasyon sektöründen ALCTL (Alcatel Lucent Teletaş), bilişim teknolojilerinde ARMGD (Armada Bilgisayar), ambalaj ve basım sektöründen DURDO (Duran Doğan Basım), holding yapısıyla GLRMK (Güler Yatırım Holding) ve metal sanayi alanında INVES (İnvest Metal) yer aldı.

Yabancı Yatırımcının Odaklandığı 5 Hisse

1. ASTOR (Astor Enerji)



Günlük yabancı takas oranı artışında 11,29 baz puanla zirveye yerleşti. Astor Holding'in blok satış yoluyla çıkması ve halka açıklık oranının yüzde 42,75'e yükselmesi etkili oldu. Hisse 216,50 TL'den işlem gördü, günlük artış yüzde 5,25 olarak gerçekleşti.

2. GLRMK (Güler Yatırım Holding)



Haftalık bazda yabancı payında yüzde 91,75 artışla liderliği aldı. Yabancılar, şirketin halka açık kısmının yüzde 10,97'sine sahip oldu. Hisse aynı zamanda 10 gündür kesintisiz yabancı alımı gören liste içinde de yer aldı.

ANELE (Anel Elektrik) Günlük takas oranında 7,93 baz puan artışla ikinci sıraya yerleşti. Hisse 17 Nisan'da 34,80 TL ile tarihi zirvesini gördü, 21 Nisan'da yüzde 9,93 artışla 28,78 TL'ye çıktı. Aylık yükseliş yüzde 161 seviyesine ulaştı.

4. EGEGY (Egeyapı Avrupa GMYO)



Günlük takas oranında 6,22 baz puan artışla üçüncü sırada yer aldı. Hisse 21 Nisan'da yüzde 3,67 artışla 32,18 TL'ye yükseldi.

5. GSRAY (Galatasaray)



Haftalık bazda yabancı payı yüzde 39,70 artışla spor hisseleri içinde öne çıktı. Fenerbahçe (FENER) ile birlikte çift haneli yabancı giriş oranıyla listede yerini aldı.

Haftalık Bazda Yabancı Payı En Çok Artan Hisse Hangisi Oldu?

TCMB haftalık menkul kıymet verilerinden yola çıkarak hazırladığı 6 ile 10 Nisan 2026 haftasına ait tabloda, yabancı yatırımcıların pozisyon artırdığı hisseler arasında birinci sırayı GLRMK (Güler Yatırım Holding) aldı.

Yabancılar hissedeki paylarını haftalık bazda yüzde 91,75 oranında artırarak şirketin halka açık kısmının yüzde 10,97'sine sahip oldu.

Aynı haftada spor hisselerine yönelik yabancı ilgisinin arttığı görüldü. Galatasaray Sportif (GSRAY) hissesinde yabancı payı yüzde 39,70, Fenerbahçe Futbol (FENER) hissesinde yüzde 32,48 oranında artış kaydetti.

Gıda sektöründen TUKAS, enerji mühendisliği alanından GESAN, kimya tarafında EUREN ve teknoloji segmentinde MIATK da çift haneli oranlarda yabancı pay artışı görülen hisseler arasında yer aldı. Ayrıca kamu bankası HALKB, enerji şirketi EUPWR ve çimento sektöründen CIMSA da haftalık yabancı pay artışı kaydeden hisselere katıldı.

ASTOR'da Yaşanan 11,29 Baz Puanlık Artışın Arkasında Ne Var?

ASTOR hissesindeki günlük bazda öne çıkan 11,29 baz puanlık artışın arkasında 16 Nisan 2026 tarihinde Borsa İstanbul'a başvurulan toptan alım satım işlemi öne çıktı. İşlemin 16 Nisan'da tamamlanmasının ve takasın 20 Nisan'da gerçekleşmesinin beklendiği bildirilirken, işlem sonrası Astor Holding'in ASTOR'daki pay oranının düşmesi ve şirketin halka açıklık oranının yüzde 42,75'e yükseleceği duyuruldu.

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in yaklaşık yüzde 57,25 pay oranı ile çoğunluk hissedar konumunu koruyacağı açıklandı. Astor Holding ve Feridun Geçgel'in işlem sonrası ellerinde bulunan paylar için belirli istisnalar dışında 180 gün süreyle satış yapmama taahhüdü verdiği de bildirildi. Borsa İstanbul'un 22 Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek fiili dolaşımdaki pay oranı güncellemesinde ASTOR için yüzde 43 oranı belirlendi. Hisse, 21 Nisan günü içinde yüzde 5,25 artışla 216,50 TL seviyesinden işlem gördü.

Anel Elektrik ve Egeyapı GMYO'da Fiyat Performansı Nasıl Seyretti?

ANELE bir önceki haftaya göre yüzde 52,86 yükseldi, aylık değişim yüzde 161,16 artış olarak gerçekleşti, son bir yılda ise yüzde 107,89 artış gösterdi. ANELE 17 Nisan 2026 tarihinde 34,80 TL fiyatıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 21 Nisan günü içinde ise yüzde 9,93 artışla 28,78 TL seviyesinden işlem gördü.

14 Nisan'da şirket, Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi yayımladı; aynı gün Pay Alım Satım Bildirimi de paylaşıldı. ANELE'nin fiili dolaşımdaki pay oranı 22 Nisan 2026 itibarıyla yüzde 38 olarak güncellendi.

EGEGY tarafında hisse 21 Nisan günü yüzde 3,67 oranında değişimle 32,18 TL seviyesinde işlem gördü. Gün içi fiyat aralığı 30,92 TL ile 33,10 TL arasında seyretti. Hissenin fiyat kazanç oranı 7,93, piyasa değeri defter değeri oranı 3,75 seviyesinde bulundu. 7 Nisan 2026'da şirket İlişkili Taraf İşlemleri ve Özel Durum Açıklaması bildirimi, 2 Nisan'da Kredi Derecelendirme açıklaması yapmıştı.

Yabancı Yatırımcı Nasıl Bir Tablo Çiziyor?

TCMB'nin 16 Nisan 2026 tarihinde yayımladığı haftalık menkul kıymet istatistikleri, 6 ile 10 Nisan haftasında yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 430,29 milyon dolarlık net alım, tahvil tarafında ise 712,7 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Toplam alım tutarı 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı.

Bir önceki haftada yabancı yatırımcıların 217,8 milyon dolarlık hisse ve 784,3 milyon dolarlık tahvil satışı yaptığı görülmüştü. 10 Nisan haftasının verileri, üç haftalık satış trendinin ardından kısa süreli bir yön değişimine işaret etti. Yabancı yatırımcıların hisse senedi stoku 39,09 milyar dolardan 42,42 milyar dolara yükselirken, tahvil stoku da 14,30 milyar dolardan 15,21 milyar dolara çıktı.

Yılbaşından bu yana yabancıların hisse senetlerinde toplam 1 milyar 548 milyon 650 bin dolarlık net alım yaptığı görüldü. 2025 yılında 2 milyar 267 milyon 670 bin dolarlık net alım gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, 2024 yılında 2 milyar 696 milyon 100 bin dolarlık net satış yapmıştı.

Borsa İstanbul'da uzun vadeli yabancı takas oranı tarihsel arka plan da bağlam sağladı. 2013 ile 2020 arasında yüzde 62 ile 65 aralığında seyreden yabancı takas oranı, 2023 Haziran'ında yüzde 27 seviyesine kadar düşmüş, 2024 ortalarında ise yeniden yüzde 40'ın üzerine çıkmıştı.

Hangi Şirketler Yabancı Radarında?

Günlük bazda öne çıkan üç hisse ve 10 gün sürekli alım gören beş hisse toplamında sekiz şirket incelendiğinde, enerji ve elektrik tarafındaki yoğunlaşma dikkat çeken cinsten. Elektrik üretim ekipmanı alanında ASTOR, elektrik mühendislik ve taahhüt kanalında ANELE, telekomünikasyon altyapısında ALCTL, şirketleri yabancı radarında.

Haftalık bakıldığında sektörel yelpaze genişledi. Spor kulüpleri (GSRAY, FENER) ikili bir şekilde çift haneli takas artışıyla öne çıktı. Bankacılık (HALKB), çimento (CIMSA), gıda (TUKAS), enerji mühendisliği (GESAN, EUPWR), kimya (EUREN) ve teknoloji (MIATK) alanlarında da yabancı portföy hareketleri izlendi.

Yabancı Çıkışı Yaşanan Hisseler Hangileri?

Yabancı pay oranı en çok düşen hisseler de yayımlandı. Günlük bazda yabancı takas oranı en çok düşen hisseler spor alanındaki TSPOR (5,17 bps), metal ticaret segmentinden SMRVA (4,27 bps) ve dayanıklı tüketim sektöründen VSNMD (3,79 bps) olarak sıralandı.

10 gün süreyle kesintisiz yabancı çıkışı yaşanan hisseler arasında doğalgaz dağıtım alanından AHGAZ ve varlık yönetim kanalında GLCVY yer aldı. Son 6 iş günlük düşüş trendinde ise çok sektörlü holding AGHOL, soğutma ve iklimlendirme alanında ALCAR ve gıda sektöründen TATGD bulundu.

Haftalık bazda yabancı takas oranı azalan hisselerde ise TUREX en yüksek düşüşün yaşandığı hisse oldu. Hissenin halka açık fiili dolaşımdaki paylarının yalnızca yüzde 1,80'inin yabancı takasında olması dikkat çekti. QUAGR, OBAMS ve IZENR hisselerinde de yabancı yatırımcıların portföylerini küçülttüğü görüldü.

Not: Haberde yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.