Kelebek Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ile Kelebek Mağazacılık, mali dengelerini korumak amacıyla konkordato ilan etti.

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonucunda şirketler hakkında geçici mühlet kararı verildi.

GEÇİCİ MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?

Verilen geçici mühlet kararı, şirketlerin faaliyetlerine devam ederken borçlarını yeniden yapılandırmasına imkan tanıyor. Bu süreçte alacaklılara karşı belirli korumalar sağlanırken, firmaların mali yapısını düzeltmesi hedefleniyor.

SEKTÖRDEKİ DARALMA ETKİLİ OLDU

Şirketlerin konkordato başvurusunda, tekstil sektöründe yaşanan daralma ve mali yapıdaki bozulmaların etkili olduğu belirtildi.

Kararın Nisan 2026'nın üçüncü haftasında kamuoyuna duyurulduğu ifade edildi.

KELEBEK TEKSTİL KİMDİR?

Konkordato ilan eden Kelebek Tekstil, yarım asrı aşan geçmişiyle Türkiye'nin tanınmış hazır giyim üreticileri arasında yer alıyor. Temelleri 1973 yılında atılan şirket, 2026 yılı itibarıyla 53 yıllık bir geçmişe sahip bulunuyor.

42 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Kelebek Tekstil, yalnızca üretim değil perakende alanında da geniş bir faaliyet ağına sahip. Şirket, ürünlerini 42 farklı ülkede 100'den fazla satış noktasında tüketiciyle buluşturuyor.

Kadın dış giyim alanında faaliyet gösteren firma; mont, ceket ve elbise üretimine odaklanırken, Türkiye genelinde Kelebek Mağazacılık çatısı altındaki konsept mağazalarıyla doğrudan satış gerçekleştiriyor.

KELEBEK MOBİLYA İLE İLGİSİ YOK

Öte yandan "Kelebek" markasıyla bilinen Doğanlar Mobilya (Kelebek Mobilya) ile söz konusu şirketler arasında herhangi bir bağlantı bulunmuyor.