Türkiye genelinde 400'ün üzerinde şubesi bulunan Ekleristan, yaşadığı finansal sorunların ardından iflas etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin konkordato başvurusunu reddederek iflas sürecini resmen başlattı.

ÜÇ ŞİRKET İÇİN İFLAS KARARI

Mahkeme, Ekleristan Gıda ile birlikte bağlı şirketler Cevizden Gıda ve Snowland Taşımacılık hakkında da 1 Nisan 2026 itibarıyla iflas kararı verdi. Sürecin üç şirket için de basit tasfiye yöntemiyle yürütülmesine hükmedildi.

KONKORDATO TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Alınan kararla birlikte konkordato sürecinde uygulanan tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiserinin görevi de sona erdi. İflas süreci resmi olarak Bursa İflas Müdürlüğü'ne bildirildi.

FAALİYETLER RESMEN DURDU

Kararın Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından şirketin faaliyetleri tamamen sona erdi. Ekleristan'ın iflası, gıda sektöründe son dönemin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.