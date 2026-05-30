Kısa haftada kurumsal ve nitelikli yatırımcıların hangi hisselere yöneldiğini gösteren takas verileri netleşti.

İş Yatırım aktörlerinin 1,5 günlük süre zarfında net alım pozisyonu aldığı, adeta para yağdırdığı en popüler ilk 5 hisse senedi ve net alış tutarları şu şekilde listelendi:

İŞ YATIRIM ÜZERİNDEN EN FAZLA ALINAN HİSSELER

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

Net Alış Tutarı: 419.652.851 TL

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Net Alış Tutarı: 268.962.034 TL

Kiler Holding A.Ş. (KLRHO)

Net Alış Tutarı: 259.391.474 TL

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Net Alış Tutarı: 247.106.980 TL

Astor Enerji A.Ş. (ASTOR)

Net Alış Tutarı: 243.879.449 TL

CANLI| BORSA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.