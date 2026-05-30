Haftalık bazda piyasa ortalamasının üzerinde değer kaybederek yatırımcısını üzen ve en çok gerileyen ilk 10 hisse senedi, kapanış fiyatları ile haftalık kayıp oranlarıyla birlikte şu şekilde listelendi:

HAFTANIN EN ÇOK DÜŞEN HİSSE SENETLERİ

ISKPL (Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 12,80 TL | Haftalık Değişim: -%18,99

ONCSM (Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 294,25 TL | Haftalık Değişim: -%13,90

KLRHO (Kiler Holding A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 88,35 TL | Haftalık Değişim: -%13,38

DUNYH (Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 115,50 TL | Haftalık Değişim: -%13,09

GUNDG (Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 1067,00 TL | Haftalık Değişim: -%9,96

ASTOR (Astor Enerji A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 312,75 TL | Haftalık Değişim: -%9,35

BORSK (Bor Şeker A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 6,64 TL | Haftalık Değişim: -%9,04

ZRGYO (Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 16,39 TL | Haftalık Değişim: -%8,23

ASELS (Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 380,25 TL | Haftalık Değişim: -%7,26

NIBAS (Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.)

Kapanış Fiyatı: 5,05 TL | Haftalık Değişim: -%7,00

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.