Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES) ortaklarından Deniz Karamercan ve Hikmet Alabıcak, şirkette sahip oldukları yüzde 12,50 oranındaki payı satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Açıklamaya göre, toplam 200 milyon TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 3,75 TL fiyatla satılması planlanıyor.

TOPTAN SATIŞ YÖNTEMİ KULLANILACAK

Söz konusu satış işlemi, Borsa İstanbul’un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü kapsamında gerçekleştirilecek. Satışa aracılık edecek kurumlar ise İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.

Satılacak payların halihazırda Borsa’da işlem görmeyen nitelikte olduğu, işlem günü itibarıyla Borsa’da işlem gören niteliğe dönüşeceği belirtildi.

İŞLEM TARİHİ 22 NİSAN

Satış işleminin 22 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. İşlem takasının ise Pay Piyasası takas süreci dışında yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici herhangi bir rehin, haciz ya da teminat bulunmadığı kaydedildi.

SATIŞIN ÖZET TABLOSU

Satış Fiyatı: 3,75 TL (1 TL nominal değerli pay başına)

Toplam Tutar: 200 milyon TL nominal değer

Tarih: 22 Nisan 2026

Aracı Kurumlar: İnfo Yatırım ve Tera Yatırım

TOPTAN SATIŞ/BLOK SATIŞ NEDİR?

Toptan satış (blok satış), bir şirkete ait büyük miktardaki payın borsa dışında, tek seferde belirli yatırımcılara toplu olarak devredilmesidir. Bu yöntemle hisseler piyasada fiyatı etkilemeden el değiştirir ve ortaklık yapısında hızlı değişim sağlanır.