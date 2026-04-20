Türkiye'de mevduat faizleri yeniden yükseliş trendine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 1-3 ay vadeli ortalama TL mevduat faizi yüzde 40,6 seviyesine çıktı. Böylece söz konusu oran son yedi ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

KREDİ FAİZLERİNDE DE YUKARI YÖNLÜ HAREKET

Faiz artışı yalnızca mevduat tarafında değil, kredi cephesinde de etkisini gösterdi. Borçlanma maliyetlerindeki yükseliş dikkat çekerken, özellikle ihtiyaç ve ticari kredilerde belirgin artış kaydedildi.

İHTİYAÇ VE TİCARİ KREDİLERDE SON DURUM

Verilere göre ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 50,1 seviyesine çıkarak en yüksek noktaya ulaştı. Ticari kredi faizleri ise yüzde 40,9 olarak kaydedildi.

Her iki kredi türünde de 2026 yılının başından bu yana yukarı yönlü eğilimin sürdüğü gözlendi.

32 GÜNLÜK GETİRİ NE KADAR OLDU?

Mevduat faizlerindeki yükseliş, yatırımcıların en çok merak ettiği "Ne kadar kazandırıyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ortalama yüzde 40,6 faiz oranı baz alındığında, 500 bin TL'nin 32 günlük vadede stopaj sonrası net getirisi yaklaşık 15.900 TL seviyesinde hesaplanıyor.

Aynı koşullarda 1 milyon TL'lik birikime sahip yatırımcılar için ise 32 günlük net kazanç yaklaşık 31.800 TL'ye ulaşıyor. Bu tutar, mevcut asgari ücretin yaklaşık 1,13 katına denk geliyor.