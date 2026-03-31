Küresel piyasalardaki dalgalanma ve enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, Türkiye'deki tasarruf sahipleri için beklenmedik bir fırsat kapısı araladı. Küresel piyasalarda tırmanan gerilim ve enerji fiyatlarındaki artışın ardından mevduat faizleri yeniden 3 ayın zirvesine yerleşti. Bankalar arasında kızışan rekabet, faiz oranlarını yukarı taşırken tasarruf sahiplerinin iştahını da kabartıyor.

RAKAMLAR NE DİYOR? BANKA BANKA GÜNCEL ORANLAR

Mart 2026 itibarıyla bankaların mevduat faiz oranlarında dikkat çekici değişiklikler yaşanıyor. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre 1 milyon TL'lik mevduatın 32 gün sonunda sağlayacağı net kazanç yaklaşık 25 bin TL ile 29 bin TL arasında değişiyor.

Listenin zirvesinde özel bankalar yer alıyor. QNB Finansbank yüzde 40,75 faiz oranıyla 32 günlük vadede yaklaşık 29 bin 474 TL net kazanç sağlarken, Akbank yüzde 40,5 oranıyla 29 bin 293 TL, DenizBank ise yüzde 40,25 oranıyla 29 bin 112 TL net getiri sunuyor.

Kamu bankalarına bakıldığında tablo farklılaşıyor. Ziraat Bankası yüzde 39,75 faiz oranıyla 28 bin 751 TL net getiri sunarken Halkbank yüzde 35 oranıyla 25 bin 315 TL net kazanç vadediyor. İki liste arasındaki fark, aynı paranın bankaya göre neredeyse 4 bin TL farklı kazanç üretebileceğini gösteriyor.

NEDEN 32 GÜN? YATIRIMCILAR KISA VADEYİ NEDEN SEVİYOR?

Yatırımcılar, paralarının likiditesini korumak ve olası faiz artışlarından hızlıca yararlanabilmek için genellikle 32 günlük kısa vadeli mevduatı tercih ediyor. Bu tercih yalnızca bir alışkanlık değil; belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde bilinçli bir strateji. Faizlerin artmaya devam EDIP etmeyeceğini kestiremeyen yatırımcı, uzun vadeye kilitlenmek yerine her ay yeniden değerlendirme fırsatı arıyor.

Özellikle 1 milyon TL ve üzerindeki yüksek tutarlı mevduatlarda, 1 puanlık oran farkı bile vade sonundaki net getiriyi belirgin bir şekilde değiştirebiliyor. Bu nedenle banka karşılaştırması yapmadan yatırım yapmak, masada ciddi para bırakmak anlamına gelebiliyor.

PEKİ MEVDUAT GERÇEKTEN KAZANDIRIYOR MU?

Rakamlar cazip görünse de asıl soru şu: Bu faiz enflasyonun önünde mi? Tasarruflarını enflasyona karşı korumak ve risksiz bir getiri kapısı aralamak isteyen birçok kişi, vadeli mevduat hesaplarını en güvenli liman olarak görüyor. Ancak reel getiri, yani enflasyon düşüldükten sonra elde kalan kazanç, yatırımcıların asıl takip etmesi gereken gösterge olmaya devam ediyor.

Dijital kanallar üzerinden açılan hesapların genellikle şube başvurularına kıyasla daha yüksek faiz oranı sunduğu da göz ardı edilmemesi gereken bir detay. Mobil bankacılık uygulamaları üzerinden yapılan işlemlerde bankaların zaman zaman ek puan sunduğu biliniyor.

Mevduat faizleri, küresel dalgalanmanın gölgesinde beklenmedik bir cazibe merkezi haline geldi. Ancak en iyi faizi yakalamak için banka karşılaştırması yapmak ve dijital kanalları kullanmak, vade sonunda cüzdana girecek tutarı doğrudan etkiliyor.