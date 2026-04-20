Aktif ETF’lerinde işlem hacmini önceki haftalara göre daha düşük tutan şirket; genomik, dijital yayıncılık ve fintech altyapısı üçgeninde önemli hamlelere imza attı.

Haftanın en dikkat çekici hamlesi, genomik teknolojilere olan uzun vadeli güveni simgeleyen Alamar Biosciences (ALMR) yatırımı oldu.

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG), yeni halka arz edilen şirketten 537.000’den fazla hisse satın aldı.

Yaklaşık 12 milyon dolarlık bu yatırım, hisselerin borsada yüzde 33’lük bir sıçrama yaparak 23,65 dolardan kapanış yapmasıyla karşılık buldu.

Alamar’a yer açmak için ARKG; Butterfly Network (BFLY), CareDx (CDNA) ve Twist Bioscience (TWST) hisselerinde önemli ölçüde azaltmaya gitti.

YAYIN DEVİNE DÖNÜŞ: NETFLİX ARKW PORTFÖYÜNDE

Cathie Wood, "yeni nesil internet" stratejisi kapsamında büyük sermayeli teknoloji şirketlerine olan seçici yaklaşımını sürdürüyor.

ARK Next Generation Internet ETF (ARKW), yaklaşık 2,5 milyon dolar değerinde 26.000’den fazla Netflix (NFLX) hissesini bünyesine kattı.

Bu hamle, Wood’un platformun büyüme potansiyeline olan taze güvenini simgeliyor.

KRİPTO VE DİJİTAL VARLIKLARDA "KÂR REALİZASYONU"

Genomik ve yayıncılık tarafında alımlar sürerken, dijital varlık altyapısı ve yapay zeka bulut bilişim tarafında bir geri çekilme gözlendi.

ARK Invest, sektörün güçlü performansını fırsat bilerek kâr alma yoluna gitti:

• Elden Çıkarılanlar: Bullish (BLSH), Circle Internet (CRCL) ve CoreWeave (CRWV) pozisyonları küçültüldü.

• Tam Çıkış: Sağlık lojistiği alanında faaliyet gösteren Strata Critical Medical (SRTA) hisselerinin tamamı ARKQ ve ARKX fonlarından çıkarıldı.

ARK Invest’in son hamleleri, firmanın "erken aşama inovasyon" ile "piyasa lideri teknoloji devleri" arasında yeni bir denge kurmaya çalıştığını gösterdi. Özellikle proteomik gibi spesifik sağlık teknolojilerine odaklanılması, Wood'un genomik sektöründeki seçiciliğinin arttığının bir işareti olarak yorumlandı.

Kaynak: Seeking Alpha

