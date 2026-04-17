Ethereum ağı, tarihinin en yoğun çeyreğini geride bıraktı. İşlem sayısı, aktif adres büyümesi, stablecoin hacmi — her metrik rekor seviyede. Ama ETH fiyatı yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 39 ekside, 2.300 dolar civarında sıkışmış durumda. Kripto dünyasının en büyük paradoksu şu an burada yaşanıyor: Ağ hiç bu kadar yoğun çalışmamıştı, yatırımcı hiç bu kadar ilgisiz görünmemişti.

RAKAMLAR GERÇEKTEN REKOR

Ethereum ağı 2026'nın ilk çeyreğinde tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaştı: 200,4 milyon — bir önceki çeyreğe göre yüzde 43 artış ve 2023 dip seviyelerinin tam iki katı.

Yeni kullanıcı sayısı da patladı: Q1'de 284.000 yeni adres açıldı, bu bir önceki çeyreğe göre yüzde 82 artış anlamına geliyor. Günlük aktif kullanıcı sayısı ortalama 693.000'e yükseldi.

Şubat 2026'da günlük aktif adres sayısı 2 milyona yaklaştı; bu rakam 2021 boğa piyasasının zirvesini bile geride bırakıyor. Akıllı sözleşme çağrıları günde 40 milyonun üzerinde gerçekleşti, token transferleri taze rekorlar kırdı.

Stablecoin tarafında da tablo güçlü: Ethereum'un stablecoin arzı yaklaşık 162 milyar dolara ulaşmış durumda; bu küresel stablecoin pazarının yüzde 52'sine karşılık geliyor.

PEKİ FİYAT NEDEN CEVAP VERMİYOR

İşte asıl soru bu. Geçmiş döngülerde özellikle 2018 ve 2021'de — ağ aktivitesindeki artış doğrudan fiyat rallisiyle eşleşiyordu. Bu ilişki artık koptu.

CryptoQuant'ın Mart 2026 raporuna göre ağ kullanımı değil, sermaye akışları artık ETH fiyatını açıklıyor. Exchange'lere ETH girişi Bitcoin'e kıyasla hızlanmış durumda; bu da yüksek satış baskısına işaret ediyor.

Bunun birkaç temel nedeni var:

1. Layer-2 sorunu: Base, Polygon gibi Layer-2 ağları yüksek işlem hacimleri yaratırken ana zincire görece düşük ücret ödüyor. Ethereum protokol geliri 30 günlük bazda 1,22 milyon dolarda kalırken Tron ve Solana'nın çok gerisinde. Ethereum kendi ekosisteminin yarattığı değeri tam olarak yakalayamıyor.

2. Bitcoin'e kurumsal tercih: Kurumlar kripto piyasasına girdiğinde ağırlıklı olarak Bitcoin'i tercih ediyor. "Kurumlar muhtemelen en eski varlığı satın alacak" diyor eski White House iletişim direktörü Scaramucci — "Bu Bitcoin. ETH de olabilir, ama şimdilik kurumlar Bitcoin'e yöneliyor."

3. Kaldıraç sarmalı: Ethereum, kripto piyasasının birincil teminat ve kaldıraç varlığı. Pozisyonlar açıldığında ETH önce satılıyor; bu da Bitcoin'e kıyasla düşüşleri derinleştiriyor. Şubat 2026'da ETH 3.500 dolardan 2.000 doların altına geriledi.

4. "Benimseme paradoksu": CryptoQuant bu tabloyu "benimseme paradoksu" olarak tanımlıyor: Kullanım artıyor, yatırımcı talebi zayıflıyor. Analist Julio Moreno, sermaye akışları iyileşmezse ETH'nin yıl sonuna kadar 1.500 dolara gerileme riskini taşıdığı uyarısında bulunuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DEATH CROSS GÖLGESİ

Ethereum 2026'nın başında bir "Death Cross" sinyali verdi: 50 günlük hareketli ortalama, 200 günlük hareketli ortalamanın altına geçti. 50 günlük ortalama 2.128 dolar seviyesindeyken 200 günlük ortalama 3.225 dolar, aradaki 1.097 dolarlık fark orta-uzun vadeli baskının ciddiyetini gösteriyor.

Fiyat son altı haftadır 2.100-2.400 dolar bandında sıkışmış durumda. Her yükseliş girişimi kilit hareketli ortalamaların altında kapanıyor, MACD'de boğa kesişimi henüz oluşmadı.

Tarih ne diyor? 2022 ayı piyasasında da benzer bir Death Cross oluşmuş, ETH yüzde 30 daha düşmüştü. Ama ardından gelen toparlanma 18 ay içinde yüzde 400'ü aştı.

BOĞALARI CANLI TUTAN KATALİZÖRLER

Fiyat tablosu karanlık görünse de bazı gelişmeler ETH boğalarının moralini ayakta tutuyor.

BlackRock'un ETHB adlı stake edilmiş Ethereum ETF'i Nasdaq'ta işleme açıldığı ilk gün 155 milyon dolar çekti; bu rakam BlackRock'un Bitcoin ETF'inin birinci gün girişini yaklaşık yüzde 40 aştı.

Haziran 2026 için beklenen Glamsterdam hard fork'u ise potansiyel bir fiyat katalizörü olarak öne çıkıyor. FXEmpire analisti Ibrahim Ajibade, bu yükseltmenin Q2'de ETH'yi 2.800 dolara taşıyabileceğini savunuyor; geçmişte ağ güncellemeleri genellikle çok aylık rallilerin habercisi olmuştu.

Solana karşılaştırması da ilgi çekici: Solana Q1 2026'da 10,1 milyar işlem gerçekleştirdi; Ethereum'un 200 milyon işleminin yaklaşık 50 katı. Ancak Solana'nın işlemleri düşük değerli ve yüksek frekanslı; Ethereum ise DeFi ve kurumsal ölçekli yüksek değerli settlement'a odaklanıyor. İki zincir birbirini tamamlıyor, birbirini yok etmiyor.

TAKİP EDİLECEK VERİ

Haziran'daki Glamsterdam güncellemesi, ABD'deki CLARITY Act'in Kongre'den geçip geçmeyeceği ve ETH ETF'lerine gelen kurumsal akışların seyri ETH fiyatı için en kritik üç değişken olmaya devam ediyor. Ethereum'da staking vergisi meselesi de henüz netlik kazanmadı; bu belirsizlik kurumsal katılımcıları beklemede tutuyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı almadan önce yetkili bir finansal danışmana başvurmanız önerilir.