ABD'de güçlü gelen istihdam verileri Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerini zayıflatırken, Citigroup dikkat çeken tahminini korudu. Banka, ABD Merkez Bankası'nın bu yıl üç kez faiz indirimine gideceğini öngörüyor.

CITI 3 FAİZ İNDİRİMİ BEKLİYOR

Citigroup ekonomistlerine göre Fed, ilk faiz indirimini eylül ayında yapacak. Banka, eylül, ekim ve aralık toplantılarında 25'er baz puanlık indirim bekliyor.

Citi Baş ABD Ekonomisti Andrew Hollenhorst, kısa vadede Fed'in enflasyon risklerine daha fazla odaklanacağını belirtti. Ancak bankaya göre ABD iş gücü piyasasında önümüzdeki üç ay içinde yavaşlama görülebilir.

PİYASALAR YENİDEN FAİZ İNDİRİMİ FİYATLAYABİLİR

Citi, iş gücü piyasasında beklenen yavaşlamanın ardından piyasaların yeniden faiz indirimi beklentilerini fiyatlamaya başlayabileceğini düşünüyor.

Yıl başında birçok Wall Street bankası 2026 yılı için Fed'den faiz indirimi bekliyordu. Ancak güçlü istihdam verileri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle bu beklentilerin büyük bölümü geri çekildi.

GOLDMAN SACHS VE CITI AYRIŞTI

Mevcut görünümde büyük yatırım bankaları arasında bu yıl Fed'den faiz indirimi bekleyen kurumlar Citi ve Goldman Sachs olarak öne çıkıyor.

Goldman Sachs tek faiz indirimi öngörürken, Citi geçen yıl olduğu gibi Fed tahminlerinde daha iddialı bir duruş sergiliyor.

ALTIN VE DOLAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Fed'in faiz indirimine gitmesi, dolar endeksi ve ABD tahvil getirileri üzerinde baskı yaratabileceği için altın fiyatları açısından destekleyici görülebilir. Faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesi, faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi artırabilir.

Türk yatırımcı açısından ise Fed'in faiz patikası hem ons altın hem de dolar/TL üzerinden gram altın fiyatları için kritik önem taşıyor. Küresel piyasalarda faiz indirimi beklentisinin yeniden güçlenmesi, ons altında toparlanma ihtimalini artırırken, dolar kurundaki seyir gram altının yönünde belirleyici olmaya devam edecek.

HAZİRANDA FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı, 17 Haziran Türkiye saati ile 21:00'de tüm dünyaya duyurulacak.