Alman yatırım bankası Commerzbank, değerli metal piyasalarına yönelik beklentilerini güncelledi. Banka, 2026 yıl sonu için altın, gümüş, platin ve paladyum fiyat tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Yayımlanan değerlendirmeye göre Commerzbank, 2026 sonu ons altın fiyatı tahminini 5 bin dolardan 4 bin 800 dolara düşürdü. Banka, 2027 yılı sonuna ilişkin ons altın beklentisini ise 5 bin 200 dolar seviyesinde korudu.

GÜMÜŞ TAHMİNİ DE AŞAĞI ÇEKİLDİ

Commerzbank, altının yanı sıra diğer değerli metallere ilişkin beklentilerini de aşağı yönlü güncelledi.

Banka, 2026 yıl sonu için ons gümüş fiyat tahminini 90 dolardan 80 dolara indirirken, platin ve paladyum fiyat beklentilerinde de düşüşe gitti.

FAİZ VE DOLAR BASKISI

Raporda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin belirsizliklerin ve güçlü doların değerli metaller üzerinde baskı oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan banka, gümüş piyasasında arz sıkıntılarının sürdüğüne ve sanayi kaynaklı talebin güçlü kalmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bu durumun gümüş fiyatlarını destekleyen temel unsurlar arasında yer aldığı ifade edildi.

Commerzbank'ın güncellenen tahminleri, küresel piyasalarda faiz görünümü ve doların seyriyle birlikte değerli metal yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak: Dünya

