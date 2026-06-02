Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Bütçe Araştırması sonuçlarını yayımladı. Verilere göre Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı harcamalarında en büyük payı yüzde 29,3 ile konut ve kira harcamaları aldı. Ulaştırma harcamaları yüzde 20,5 ile ikinci sırada yer alırken, gıda ve alkolsüz içecekler harcamalarının payı yüzde 17,3 olarak kaydedildi.

HANE BÜTÇESİNİN EN BÜYÜK KALEMİ KONUT VE KİRA OLDU

Araştırmaya göre hanehalklarının toplam tüketim harcamalarında konut ve kira harcamaları ilk sırada yer aldı. Bu kalemi yüzde 20,5 ile ulaştırma, yüzde 17,3 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi.

Toplam harcamalar içinde en düşük paya sahip kalemler ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1,8 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 2,2 ile sağlık harcamaları oldu.

GELİR ARTTIKÇA ULAŞTIRMA HARCAMALARI YÜKSELİYOR

TÜİK verileri, gelir düzeyi arttıkça ulaştırma harcamalarının bütçedeki payının da yükseldiğini ortaya koydu.

En yüksek gelir grubundaki haneler bütçelerinin:

Yüzde 25,7'sini konut ve kiraya

Yüzde 25'ini ulaştırmaya

Yüzde 12,4'ünü gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

En düşük gelir grubunda ise:

Konut ve kira harcamalarının payı yüzde 38,7

Gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 29,2

Ulaştırma harcamalarının payı yüzde 8,6 olarak hesaplandı.

TEK KİŞİLİK HANELERDE KİRA YÜKÜ DAHA FAZLA

Araştırmaya göre tek kişilik haneler bütçelerinin yüzde 41'ini konut ve kira harcamalarına ayırdı.

Bu hanelerde:

Gıda ve alkolsüz içeceklerin payı yüzde 14,3

Ulaştırma harcamalarının payı yüzde 14,4 olarak gerçekleşti.

Altı ve daha fazla kişinin yaşadığı hanelerde ise gıda harcamalarının payı yüzde 23,7'ye yükselirken, konut ve kira harcamalarının payı yüzde 24,4, ulaştırma harcamalarının payı ise yüzde 18,1 oldu.

GELİR KAYNAĞI HARCAMA TERCİHLERİNİ ETKİLİYOR

Temel gelir kaynağı maaş, ücret veya yevmiye olan haneler bütçelerinin yüzde 26,4'ünü konut ve kiraya, yüzde 21,9'unu ulaştırmaya ve yüzde 16'sını gıda harcamalarına ayırdı.

Müteşebbis geliri elde eden hanelerde ise ulaştırma harcamaları yüzde 25,9 ile ilk sırada yer aldı. Bu grupta konut ve kira harcamalarının payı yüzde 25,5, gıda harcamalarının payı ise yüzde 17 olarak hesaplandı.

EN FAZLA İSRAF EDİLEN ÜRÜNLER BELLİ OLDU

Araştırma sonuçlarına göre hanelerde en fazla israf edilen gıda grubu yüzde 39,7 ile taze meyve ve sebzeler oldu.

Bu grubu:

Yüzde 32,5 ile ekmek

Yüzde 15,1 ile süt ve süt ürünleri takip etti.