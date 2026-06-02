Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. (EUPWR), dolaylı iştiraki Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'ye ilişkin yeni bir gelişmeyi Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Açıklamaya göre şirket, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından gerçekleştirilen 154 kV SEKİ TM Yapım İşi ihalesinde en avantajlı teklifi vererek birinci olmasının ardından sözleşme daveti aldı.

TEİAŞ'TAN SÖZLEŞME DAVETİ GELDİ

KAP açıklamasında, Europower Enerji A.Ş.'nin doğrudan ve Girişim Elektrik A.Ş.'nin dolaylı ortaklığı olan Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İTM.560 Referanslı, 154 kV SEKİ TM Yapım İşi" ihalesine katıldığı ve ihalede en avantajlı fiyatı sunarak birinci sırada yer aldığı hatırlatıldı.

Şirketin, ihale sonucunun ardından TEİAŞ tarafından sözleşme imzalamaya davet edildiği belirtildi.

SÖZLEŞME BEDELİ 331,3 MİLYON TL

Açıklamaya göre ilgili proje için belirlenen baz bedel 331.321.067,50 TL olarak açıklandı.

Şirket ile TEİAŞ arasında sözleşmenin 10 takvim günü içerisinde imzalanmasının planlandığı ifade edildi.

PROJEDE SÜREÇ SÖZLEŞME AŞAMASINA GEÇTİ

Sözleşmenin imzalanmasının ardından proje kapsamında gerekli çalışmaların başlatılması beklenirken, yatırımcılar sürece ilişkin yeni gelişmeleri yakından takip ediyor.