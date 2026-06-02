Aracı kurumların Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere yönelik hedef fiyat güncellemeleri gelmeye devam ediyor. Son olarak HSBC, Sabancı Holding (SAHOL) hisseleri için hedef fiyatını yukarı yönlü revize etti.

HSBC HEDEF FİYATI YÜKSELTTİ

HSBC tarafından yayımlanan raporda, Sabancı Holding hisseleri için hedef fiyat 148 TL'den 170 TL'ye çıkarıldı.

Kuruluş, hedef fiyatta yaptığı artışa rağmen hisse için daha önce verdiği 'AL' tavsiyesini korudu.

HSBC'nin Sabancı Holding değerlendirmesi

Hedef fiyat (eski): 148 TL

Hedef fiyat (yeni): 170 TL

Tavsiye: "AL"

Prim potansiyeli: %85,58

Yatırımcılar, önümüzdeki dönemde Sabancı Holding hisselerine ilişkin açıklanacak yeni hedef fiyat raporlarını ve şirket gelişmelerini izlemeyi sürdürüyor.

