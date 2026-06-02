Küresel piyasalarda gözler Hürmüz Boğazı'na çevrilirken, ABD Başkanı Donald Trump'tan bölgeye ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. İran ve Katar'ın seyrüsefer güvenliği konusunda temaslarını sürdürmesi ve Commerzbank'ın Brent petrol tahminini 85 dolara yükseltmesi enerji piyasalarında yakından takip ediliyor.

Yurt içinde ise CHP kurultayına ilişkin soruşturma gündemdeki yerini korurken, bugün öncü ticaret dengesi verisi izlenecek. Haftanın en kritik gündem maddelerinden biri olan mayıs ayı TÜFE verisi ise cuma günü açıklanacak.

Avrupa tarafında bugün açıklanacak öncü enflasyon verileri piyasaların odağında yer alırken, Borsa İstanbul'da güne yatay başlangıç bekleniyor.

BORSA İSTANBUL ŞİRKET HABERLERİ

Borsada şirketlerin 1 Haziran'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderdiği açıklamalardan derlenen veriler şu şekilde;

ASELS – Şirket ile SSB arasında 845 milyon dolar tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

AKSEN – Kazakistan'da yer alan ve 264 MW brüt kurulu güce sahip doğal gaz kaynaklı kombine ısı ve enerji santraline ilişkin Bakanlık Kabulünün yapıldığı açıklandı.

AKBNK – Bankaca yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden tahvil ihracı için HSBC Bank’ın yetkilendirildiği açıklandı.

ARDYZ – Şirketin, Ardvernture Yatırım Holding ile işbirliği sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

BAHKM – Yatırım Teşvik Belgesi yatırım tutarının 249,3 milyon TL’den 307,0 milyon TL’ye yükseltildiği açıklandı.

BRKO – Hale Öztürk’e ait 510.000 adet payın devralınmasına ve Neva Capital Yapı’ya %51 iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

CVKMD – Şirketin bağlı ortaklığı Aldridge Mineral Madencilik tarafından Yozgat’ta planlanan Yenipazar Polimetalik Maden İşletmesi Projesi kapsamında yurt içinde yerleşik bir şirket ile 1,2 milyon dolar tutarında Maden Tesisi Detay Mühendislik ve Tasarım İşleri Hizmet Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DCTTR – Levent Sadık Amet tarafından 39.000.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi ve Borsa’da satışı kapsamında SPK’ya Pay Satış Bilgi Formu başvurusu yapıldığı açıklandı.

DAPGM – Şirketin, EKGYO tarafından düzenlenecek İstanbul Ümraniye Tepeüstü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesine katılacağı açıklandı.

EKGYO – İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1. Etap Konut ve Ticaret ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İkmal İnşaatı İşi'nin Kesin Kabul Tutanağının onaylandığı açıklandı.

EKGYO – Şirket bağlı ortaklığı Emlak Konut Varlık Kiralama tarafından sukukun yurt dışında satışının tamamlandığı açıklandı.

ECOGR – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Megaron Enerji’nin, şirketin %100 bağlı ortaklığı Ecogreen Elektrik Enerji ile birleşmesine ve faaliyetlerine Ecogreen Elektrik Enerji bünyesinde devam etmesine karar verildiği açıklandı.

EBEBK – Mayıs ayında 3 adet mağaza açıldığı belirtildi.

ENDAE – Emre Borluoğlu tarafından 311.676 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

ENDAE – Murat Borovalı tarafından 231.462 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FRIGO – Kenan Baran Teker tarafından 2.470.664 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

FORTE – Şirketin, MEB ile 6,8 milyon euroluk sözleşme imzalandığı açıklandı.

GUNDG – Şirketin, yatırımlar holding yapısına dönüşümü amacıyla SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

GWIND – Kayseri’deki Çamlıca RES projesi kapsamında Çed Olumlu kararı verildiği medyada yer aldı.

IMASM – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 440 milyon TL’sinin bina ve arsa yatırımlarında, 175 milyon TL’sinin makine ve tesis yatırımlarında, 444,7 milyon TL’sinin borç azaltımı ve işletme sermayesinde kullanılmasına karar verildiği açıklandı.

KONKA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 390 milyon TL’den 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

KTLEV – Şirketin Mayıs ayında toplam 31,8 milyar TL tutarında sözleşme büyüklüğü gerçekleştirdiği açıklandı.

KTLEV – Karaman şubesinin yarın faaliyete başlayacağı açıklandı.

KAREL – Tahsisli sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun %80 – 100’ünün borç azaltımında, %0 – 20’nin yatırımların finansmanında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

KAYSE – Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın 1 yıl süreyle yenilendiği açıklandı.

KMPUR – Şirket ile Saha Kurumsal arasındaki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

OZKGY – İstanbul Zeytinburnu’ndaki proje kapsamında ÇED sürecinin başladığı medyada yer aldı.

QNBTR – Bankanın, 5,0 milyar TL tutarındaki tahsili gecikmiş alacağını VYŞ’lere sattığı açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 375 gün vadeli 40 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

POLTK – Şirketin hakim ortağı Coventya Beteiligungs’den azami 5 milyon dolar tutarında grup içi kredi temin edilmesine karar verildiği açıklandı.

PGSUS – Şirket ile Kobirate arasında Kredi Derecelendirme Sözleşmesinin yenilendiği açıklandı.

SAHOL – Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Sabancı Renewables’ın ABD'deki Lucky 7 ve Pepper güneş enerjisi projeleri için finansman süreçlerinin tamamlandığı, 382 milyon dolar tutarında proje finansmanı kredisi sağlandığı, Advantage Capital tarafından 151 milyon dolar tutarında vergi avantajlı özsermaye yatırımı taahhüt edildiği açıklandı.

TCELL – Şirketin, SEC'e yaptığı 2025 yılı ihtilaflı madenler bildiriminde, faaliyetlerinde kullanılan ihtilaflı madenlerin Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkelerden temin edildiğine dair herhangi bir bulguya rastlamadığı ce bu kapsamda şirketin tedarik zincirinde söz konusu bölge kaynaklı ihtilaflı maden kullanımına ilişkin bir risk tespit etmediği açıklandı.

YEOTK – Şirketin %51 pay sahibi olduğu DEFIC Globe ile Romanya’da bir şirket arasında bağlayıcı Niyet Mektubu imzalandığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

HEDEF – Şirket sermayesi yarın 1,9 milyar TL’den %53,88 oranında bedelsiz olarak 1,1 milyar TL artışla 30,0 milyar TL’ye yükseltilecek.

IMASM – Şirket sermayesinin 925 milyon TL’den %115 oranında bedelli olarak 1,1 milyar TL nakden artışla 2,0 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

NAKİT TEMETTÜ HABERLERİ

LMKDC

Brüt temettü: 2,0000 TL

Net temettü: 1,7000 TL

Temettü verimi: %5,48

Dağıtım tarihi: 02.06.2026

Kapanış fiyatı: 36,50 TL

Temettü düşülmüş baz fiyat: 34,50 TL

ISDMR

Brüt temettü: 4,5000 TL

Net temettü: 3,8250 TL

Temettü verimi: %7,09

Dağıtım tarihi: 03.06.2026

EREGL

Brüt temettü: 0,5500 TL

Net temettü: 0,4675 TL

Temettü verimi: %1,38

Dağıtım tarihi: 03.06.2026

PAY ALIM-SATIM HABERLERİ

Şirketlerin pay geri alım programları, yönetici işlemleri ve ortaklık yapılarındaki değişimlere ilişkin 1 Haziran'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlerden derlenen bilgiler şöyle

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 320.000 adet pay 32,40 – 33,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

BIMAS – Mustafa Latif Topbaş tarafından 372,42 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,24’e yükseldi.

BOBET – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 163.720 adet pay 18,80 TL fiyattan geri alındı.

LIDER – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 23.148 adet pay 113,50 TL fiyattan geri, alındı.

MIATK – Geri alınan 500.000 adet pay 53,94 TL fiyattan satılırken, satış sonucunda 7,4 milyon TL kazanç elde edildi.

TEHOL – Tera Portföy tarafından 71.765.000 adet alış ve 955.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %17,05’e yükseldi.

Bugün genel kurulu olan şirketler: ALFAS, ATAKP, GLRMK, IZFAS, MOBTL, TABGD, VRGYO, YATAS

Kaynak: İnfo Yatırım