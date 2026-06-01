Finansal analiz platformu Fintables verilerine göre şirket, geçtiğimiz yılın aynı döneminde yazılan devasa zararı silerek kârlılık rasyolarında muazzam bir geri dönüşe imza attı.

Fiyatı 1 Haziran itibarıyla 22,94 TL seviyesinde olan ve 1,7 milyar TL piyasa değerine sahip şirketin, operasyonel kârlılık adımları bilanço başarısının temel anahtarı oldu.

SATIŞLAR DÜŞTÜ, KÂRLILIK KATLANDI

MEPET’in gelir tablosundaki en dikkat çekici detay, satış gelirleri hafif gerilemesine rağmen kâr marjlarında yaşanan patlama oldu:

Satışlar: Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğindeki 1.044.178.816 TL seviyesinden %4 azalarak 1.005.216.921 TL'ye geriledi.

Brüt Kâr: Satış maliyetlerinin etkin yönetilmesiyle birlikte brüt kâr %115 oranında devasa bir artışla 38.929.806 TL'den 83.540.205 TL'ye yükseldi.

FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr): Şirketin esas faaliyet kârlılığını gösteren en kritik göstergelerden biri olan FAVÖK, %61 artışla 43.985.686 TL'den 70.611.129 TL'ye ulaştı.

Net Dönem Kârı: Geçen yılın aynı çeyreğinde (2025/3) -129.684.223 TL gibi yüksek bir net dönem zararı açıklayan MEPET, bu yılın ilk çeyreğinde ise 26.168.114 TL net dönem kârı elde ederek güçlü bir finansal toparlanma gerçekleştirdi.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %0,99 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

VARLIK YAPISI VE LİKİDİTE GÜÇLENİYOR

Şirketin bilanço kalemleri, 2025 yılının son çeyreğiyle (2025/12) kıyaslandığında dengeli ve istikrarlı büyümesini sürdürdü:

Dönen Varlıklar: Nakit ve nakit benzeri likit ögelerin artışıyla %3 yükselerek 660.210.019 TL'ye çıktı.

Duran Varlıklar: Yatırımlar ve sabit varlıkların etkisiyle %1 artarak 2.848.388.653 TL oldu.

Toplam Varlıklar: %2’lik büyüme oranıyla 3.508.598.672 TL seviyesine ulaştı.

Net Borç: Şirketin net borç pozisyonu eksi tarafta kalmaya devam ederek -334.187.582 TL olarak kaydedildi. Bu durum, şirketin borçtan ziyade güçlü bir nakit fazlasına sahip olduğunu gösteriyor.

Özkaynaklar: Şirketin net değerini temsil eden özkaynaklar, dönem kârının da eklenmesiyle %3 artış göstererek 3.075.358.782 TL’ye yükseldi.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.