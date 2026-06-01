İşlem sonrası şirketteki pay oranı yüzde 13,50'den yüzde 17,05'e yükseldi.

Tera Portföy Yönetimi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. (TEHOL) paylarına ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Şirket tarafından yapılan bildirime göre, Tera Portföy'ün kurucusu ve yöneticisi olduğu çeşitli yatırım fonları aracılığıyla 25 Mayıs 2026 tarihinde TEHOL paylarında toplam 71 milyon 765 bin adet nominal alım ve 955 bin adet nominal satış işlemi gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen işlemler sonrasında Tera Portföy fonlarının TEHOL sermayesindeki toplam pay oranı yüzde 13,502353'ten yüzde 17,050233'e yükseldi.

Kaynak: KAP

PAY ORANI YÜZDE 17'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Açıklanan verilere göre işlem öncesinde 269 milyon 485 bin 368 adet nominal paya sahip olan fonların pay miktarı, yapılan alımların ardından 340 milyon 295 bin 368 adede ulaştı.

Böylece şirket sermayesindeki pay oranı yaklaşık 3,55 puan artarken, oy haklarındaki pay oranı da yüzde 13,50 seviyesinden yüzde 17,05 seviyesine çıktı.

Tera Portföy tarafından yapılan açıklama, SPK'nın yatırım fonlarının ihraççı sermayesindeki pay oranlarının belirli eşikleri aşması durumunda kamuya duyurulmasını zorunlu kılan düzenlemesi kapsamında gerçekleştirildi.

