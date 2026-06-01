Şirket, 1 Haziran 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı bildirimle, bu yıl yatırımcılarına nakit temettü ödemesi gerçekleştirmeyeceğini duyurdu.

Yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulan "kâr dağıtımı yapılmaması" yönündeki teklif, gerçekleştirilen genel kurul toplantısında ortakların oy birliğiyle kabul edildi.

İKİ FARKLI TABLO: TFRS'DE ZARAR, VUK'TA KÂR OLUŞTU

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, enflasyon muhasebesi düzeltmelerinin bilançolar üzerindeki etkisi ve temettü kararına zemin hazırlayan finansal detaylar şu şekilde paylaşıldı:

"Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak ve SPK’nın 28.12.2023 tarihli enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin İlke Kararı dikkate alınarak hazırlanan finansal tablolara göre 97.457.340 TL konsolide net dönem zararı oluşmuştur. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerince hazırlanan yasal gelir tablosuna göre ise 25.979.063,67 TL cari yıl kârı bulunduğu görülmüştür."

HEDEF: "NAKİT POZİSYONUNU KORUMAK VE FİNANSAL RİSKİ DÜŞÜRMEK"

Teknoloji ve savunma sanayisi gibi yüksek Ar-Ge ve işletme sermayesi gerektiren bir sektörde faaliyet gösteren şirket, yasal kayıtlarda kâr oluşmasına rağmen nakit gücünü şirket içinde tutmayı tercih etti.

KAP açıklamasında temettü dağıtmama kararının gerekçesi; "Şirketin nakit pozisyonunu koruyarak finansal risklerini düşük seviyede tutmak ve gelecek dönemlere ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak" olarak belirtildi. Şirket kasasında tutulan bu kaynak, önümüzdeki süreçte yeni projelerin finansmanında ve büyüme adımlarında iç kaynak olarak kullanılacak.

