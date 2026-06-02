Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanım işlemleri kapsamında bir payda fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini duyurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LMKDC) paylarında temettü ödemesi nedeniyle fiyat düzeltmesi uygulandı.

LMKDC'DE FİYAT DÜZELTMESİ

Pay başına brüt temettü: 2,00 TL

Pay başına net temettü: 1,70 TL

Temettü sonrası teorik fiyat: 34,50 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

TEORİK FİYAT NE ANLAMA GELİYOR?

Teorik fiyat, temettü ödemesi sonrasında pay fiyatında oluşması beklenen referans değeri ifade ediyor. Borsa İstanbul'un açıklamasında söz konusu fiyatın fiyat adımına yuvarlanmadığı da vurgulandı.