Teknik analiz göstergeleri, Borsa İstanbul'da bazı hisselerin ön plana çıktığına işaret ediyor. Info Yatırım tarafından paylaşılan verilere göre ARDYZ, ARASE, ISDMR, INDES ve EREGL aşırı alım bölgesinde dikkat çekerken, TURSG, MGROS, SKBNK, ZRGYO ve BIMAS ise aşırı satım bölgesinde yer aldı. İşlem hacmindeki değişimler de yatırımcıların radarındaki hisselere ilişkin önemli sinyaller verdi.
BIST 100'DE 14.300 PUAN HEDEFİ ÖNE ÇIKIYOR
Teknik görünümde kısa vadede 60 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 13.825 seviyesinin kritik önemde olduğu belirtiliyor. Analistlere göre bu seviyenin aşılması halinde BIST 100 endeksinde 14.300 puan seviyesi yeni hedef olarak takip edilecek.
Uzmanlar, hem küresel piyasalardaki jeopolitik gelişmeler hem de yurt içindeki ekonomik gündem nedeniyle volatilitenin yüksek seyretmeye devam edebileceğine dikkat çekiyor.
TEKNİK GÖSTERGELERE GÖRE ÖNE ÇIKAN HİSSELER
Info Yatırım tarafından paylaşılan teknik göstergelere göre CCI indikatöründe aşırı alım bölgesinde yer alan hisseler ARDYZ, ARASE, INDES, HALKB ve ISDMR oldu.
RSI göstergesine göre aşırı alım bölgesinde ise ISDMR, ARASE, ARDYZ, INDES ve EREGL hisseleri öne çıktı.
CCI'ya göre aşırı satım bölgesindeki hisseler TURSG, MGROS, SKBNK, ZRGYO ve BIMAS olarak sıralanırken, RSI göstergesinde AKBNK, TRILC, FROTO, OYAKC ve ZRGYO dikkat çekti.
İŞLEM HACMİNDE ÖNE ÇIKAN HİSSELER
T-1'e göre işlem hacmi en çok artan hisseler:
THYAO
AKBNK
EREGL
SASA
ISCTR
T-2'ye göre işlem hacmi en çok artan hisseler:
AKBNK
ASELS
FROTO
TUPRS
EREGL
T-1'e göre işlem hacmi en çok düşen hisseler:
BASGZ
KARTN
ECILC
KONTR
TRGYO
T-2'ye göre işlem hacmi en çok düşen hisseler:
KRDMD
PGSUS
GARAN
SISE
SASA
BIST 100'DE DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ
TL bazında 13.770 seviyesi pivot nokta olarak öne çıkarken;
Dirençler:
13.860
14.015
14.105
Destekler:
13.610
13.520
13.365
Dolar bazında ise;
Dirençler:
303,7
307,1
309,1
Destekler:
298,3
296,3
292,9
RSI VE CCI GÖSTERGELERİ NEYİ İFADE EDİYOR?
RSI (Göreceli Güç Endeksi), bir hissenin son dönemdeki fiyat hareketlerinin hızını ve gücünü ölçen teknik analiz göstergelerinden biridir. RSI'nın yüksek seviyelere çıkması hissenin aşırı alım bölgesine yaklaştığına, düşük seviyelerde bulunması ise aşırı satım bölgesinde olduğuna işaret edebilir.
CCI (Emtia Kanal Endeksi) ise fiyatların ortalama seviyelerinden ne kadar uzaklaştığını ölçerek trend gücü hakkında fikir verir. CCI göstergesinin yüksek seviyelerde bulunması aşırı alım, düşük seviyelerde bulunması ise aşırı satım sinyali olarak değerlendirilebilir.
